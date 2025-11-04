Quando estreia a 2ª temporada de Percy Jackson no Disney+?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos chega ao Disney+ em 10 de dezembro. O anúncio foi feito recentemente pela Disney, junto com a notícia que animou os fãs: a série já está renovada para a terceira temporada.

Para celebrar a novidade, um vídeo especial foi publicado no Instagram oficial do Disney+ e da série. Nele, os personagens aparecem dizendo o número 3, em alusão à confirmação do terceiro ano.

Rick Riordan, autor dos livros e um dos responsáveis pela produção da série, também se pronunciou. Segundo ele, a nova temporada trará pela primeira vez à tela personagens muito queridos, como os Caçadores de Ártemis e Nico di Angelo. “Estamos muito gratos por continuar a história de Percy Jackson no Disney+. Esta terceira temporada será um novo território para a tela”, afirmou Riordan em comunicado.

A expectativa é que o terceiro ano adapte A Maldição do Titã, terceiro livro da saga, que aprofunda ainda mais o universo dos semideuses. Com isso, a série seguirá além das versões já levadas ao cinema, estreladas por Logan Lerman.

Enquanto a nova temporada não chega, a primeira temporada completa já está disponível no Disney+.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br