3 séries imperdíveis para assistir na HBO Max em novembro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/11/2025 às 20:32
O mês de novembro chega repleto de estreias aguardadas na HBO Max, com produções originais que exploram temas como poder, desejo, liberdade e amizade.

De dramas históricos a histórias contemporâneas, a plataforma promete entregas de alto nível para todos os gostos. Confira três séries que merecem um lugar na sua lista neste mês:

1. Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

Estreia: 13 de novembro

Inspirada no podcast Praia dos Ossos, a série revisita o emblemático caso de Ângela Diniz, uma mulher à frente de seu tempo cuja história marcou o país. Vivida por Marjorie Estiano, Ângela desafiou convenções e pagou caro por isso, sendo brutalmente assassinada por seu namorado Doca Street (Emilio Dantas). O caso, que ganhou repercussão nacional, impulsionou debates sobre machismo e o uso da “defesa da honra” como justificativa judicial.

Com direção de Andrucha Waddington e produção da Conspiração, a série conta ainda com Antônio Fagundes, Thiago Lacerda, Camila Márdila e um extenso elenco de apoio. Um drama potente que resgata um dos julgamentos mais controversos do Brasil.

2. I Love LA

Estreia: 2 de novembro

Ambientada em Los Angeles, a comédia dramática I Love LA acompanha um grupo de amigos ambiciosos tentando equilibrar sucesso, amor e autenticidade. Criada e estrelada por Rachel Sennott, a série mergulha nas transformações que o tempo impõe às relações e nas consequências da busca incessante por reconhecimento.

Com nomes como Josh Hutcherson, Odessa A’zion e Jordan Firstman, além de participações especiais de Leighton Meester e Elijah Wood, a produção traz diálogos ácidos e um retrato contemporâneo da geração que tenta se reinventar no caos da cidade dos sonhos.

3. Merteuil: Jogos de Sedução

Estreia: 14 de novembro

Livremente inspirada no clássico Ligações Perigosas, a série apresenta uma versão ousada e feminina da história. Após ser traída por Valmont, a Marquesa de Merteuil (vivida por Anamaria Vartolomei) decide conquistar Paris e transformar o desejo em sua maior arma de poder.

Com Diane Kruger, Vincent Lacoste e Lucas Bravo no elenco, Merteuil: jogos de sedução é uma elegante e provocante reflexão sobre liberdade e controle em uma sociedade que subjugava mulheres. Dirigida por Jessica Palud e escrita por Jean-Baptiste Delafon, a série promete visual sofisticado e intrigas dignas da alta nobreza francesa.

