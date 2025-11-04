3 séries imperdíveis para assistir na HBO Max em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O mês de novembro chega repleto de estreias aguardadas na HBO Max, com produções originais que exploram temas como poder, desejo, liberdade e amizade.

De dramas históricos a histórias contemporâneas, a plataforma promete entregas de alto nível para todos os gostos. Confira três séries que merecem um lugar na sua lista neste mês:

1. Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

Estreia: 13 de novembro

Inspirada no podcast Praia dos Ossos, a série revisita o emblemático caso de Ângela Diniz, uma mulher à frente de seu tempo cuja história marcou o país. Vivida por Marjorie Estiano, Ângela desafiou convenções e pagou caro por isso, sendo brutalmente assassinada por seu namorado Doca Street (Emilio Dantas). O caso, que ganhou repercussão nacional, impulsionou debates sobre machismo e o uso da “defesa da honra” como justificativa judicial.

Com direção de Andrucha Waddington e produção da Conspiração, a série conta ainda com Antônio Fagundes, Thiago Lacerda, Camila Márdila e um extenso elenco de apoio. Um drama potente que resgata um dos julgamentos mais controversos do Brasil.