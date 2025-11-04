3 séries imperdíveis para assistir na HBO Max em novembro
O mês de novembro chega repleto de estreias aguardadas na HBO Max, com produções originais que exploram temas como poder, desejo, liberdade e amizade.
De dramas históricos a histórias contemporâneas, a plataforma promete entregas de alto nível para todos os gostos. Confira três séries que merecem um lugar na sua lista neste mês:
1. Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
Estreia: 13 de novembro
Inspirada no podcast Praia dos Ossos, a série revisita o emblemático caso de Ângela Diniz, uma mulher à frente de seu tempo cuja história marcou o país. Vivida por Marjorie Estiano, Ângela desafiou convenções e pagou caro por isso, sendo brutalmente assassinada por seu namorado Doca Street (Emilio Dantas). O caso, que ganhou repercussão nacional, impulsionou debates sobre machismo e o uso da “defesa da honra” como justificativa judicial.
Com direção de Andrucha Waddington e produção da Conspiração, a série conta ainda com Antônio Fagundes, Thiago Lacerda, Camila Márdila e um extenso elenco de apoio. Um drama potente que resgata um dos julgamentos mais controversos do Brasil.