Universo de 'Invocação do Mal' continuará através de série, confirma HBO

HBO confirma série que continua a história dos filmes da franquia, mantendo mistério, terror e o legado dos Warren para os fãs; confira

O fenômeno de terror que conquistou fãs ao redor do mundo não acabou! A HBO confirmou o desenvolvimento de uma série baseada no universo de “Invocação do Mal”, prometendo expandir a história além das telonas.

A produção será uma continuação direta dos filmes, mantendo o clima sobrenatural que consagrou a franquia desde o primeiro longa, lançado em 2013.

A série terá Nancy Won como showrunner, roteirista e produtora executiva, com o apoio de Peter Cameron (WandaVision) e Cameron Squires (American Horror Story).

A produção ficará sob a responsabilidade de James Wan, pela Atomic Monster, e Peter Safran, em parceria com a Warner Bros. Television.

Apesar de detalhes sobre a trama ainda estarem em segredo, a notícia chega logo após o sucesso de “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”, que bateu recordes de bilheteria e se tornou a maior estreia de um filme de terror de todos os tempos, arrecadando US$ 194 milhões mundialmente no primeiro fim de semana.

O longa marcou a despedida de Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, reforçando o impacto emocional para os fãs e criando ainda mais expectativa para a nova série.

Com isso, o universo de “Invocação do Mal” segue vivo, prometendo novas histórias sobrenaturais e sustos de arrepiar, agora também na tela da HBO.

