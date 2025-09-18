'Invocação do Mal 4: O Último Ritual' é o maior filme de terror na história do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo longa da Warner, que estreou no dia 04 setembro, encerra uma das franquias mais famosas do cinema, com mais de R$ 76 milhões em bilheteria

Clique aqui e escute a matéria

Invocação do Mal 4: O Último Ritual segue batendo recordes, e agora entra para a história como o maior filme de terror de todos os tempos no Brasil. Desde a estreia, o longa já ultrapassou R$ 76 milhões em bilheteria e levou mais de 3.6 milhões de pessoas às salas de cinema em todo o país.

“Em Invocação do Mal 4: O Último Ritual, vemos muito mais sobre os Warren como uma família. Já vimos um pouco disso antes, mas não investigamos de verdade quem eles são em família como fazemos aqui”, conta Mia Tomlinson (Judy Warren).

“Nós nos concentramos em Ed e Lorraine como pais de sua filha. Vemos um verdadeiro vínculo clássico e forte entre mãe e filha, junto das tensões que surgem naturalmente, onde o instinto primitivo da mãe é proteger sua filha”, encerra a atriz.

Com uma mistura intensa de suspense, emoção e sustos apavorantes, a produção encerra a jornada do casal de investigadores paranormais vivido por Patrick Wilson (Ed Warren) e Vera Farmiga (Lorraine Warren), que enfrentam o caso mais sombrio e pessoal de suas carreiras.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual está em cartaz em todo o Brasil, também em versões acessíveis. Para informações sobre ingressos e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.