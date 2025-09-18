fechar
Filmes | Notícia

'Invocação do Mal 4: O Último Ritual' é o maior filme de terror na história do Brasil

Novo longa da Warner, que estreou no dia 04 setembro, encerra uma das franquias mais famosas do cinema, com mais de R$ 76 milhões em bilheteria

Por Alice Lins Publicado em 18/09/2025 às 19:43
Cena do filme Invocação do Mal 4
Cena do filme Invocação do Mal 4 - Divulgação

Invocação do Mal 4: O Último Ritual segue batendo recordes, e agora entra para a história como o maior filme de terror de todos os tempos no Brasil. Desde a estreia, o longa já ultrapassou R$ 76 milhões em bilheteria e levou mais de 3.6 milhões de pessoas às salas de cinema em todo o país.

“Em Invocação do Mal 4: O Último Ritual, vemos muito mais sobre os Warren como uma família. Já vimos um pouco disso antes, mas não investigamos de verdade quem eles são em família como fazemos aqui”, conta Mia Tomlinson (Judy Warren).

“Nós nos concentramos em Ed e Lorraine como pais de sua filha. Vemos um verdadeiro vínculo clássico e forte entre mãe e filha, junto das tensões que surgem naturalmente, onde o instinto primitivo da mãe é proteger sua filha”, encerra a atriz.

Com uma mistura intensa de suspense, emoção e sustos apavorantes, a produção encerra a jornada do casal de investigadores paranormais vivido por Patrick Wilson (Ed Warren) e Vera Farmiga (Lorraine Warren), que enfrentam o caso mais sombrio e pessoal de suas carreiras.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual está em cartaz em todo o Brasil, também em versões acessíveis. Para informações sobre ingressos e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.

