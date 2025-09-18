fechar
AppleTV+ estreia 4ª temporada de The Morning Show e confirma a 5ª

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon voltam para um novo capítulo explosivo de poder, drama e intrigas nos bastidores da TV americana

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/09/2025 às 20:12
Jennifer Aniston e Reese Witherspoon voltam para um novo capítulo explosivo de poder, drama e intrigas nos bastidores da TV.
Jennifer Aniston e Reese Witherspoon voltam para um novo capítulo explosivo de poder, drama e intrigas nos bastidores da TV. - Reprodução/AppleTV

A Apple TV+ está dando o que falar no mundo das séries. O aguardado retorno de The Morning Show com sua quarta temporada estreou na plataforma na última quarta (17), e para a alegria dos fãs, a plataforma confirmou que a história vai continuar: a quinta temporada já foi encomendada.

O anúncio reforça a confiança da Apple em sua produção mais aclamada, que continua a desvendar os bastidores do jornalismo televisivo com uma dose extra de drama e tensão.

A nova temporada promete levar o drama a um novo patamar. Depois de enfrentar escândalos, traições e reviravoltas na UBA, a rede fictícia onde a trama se desenrola, os personagens de Jennifer Aniston (Alex Levy) e Reese Witherspoon (Bradley Jackson) se verão em situações ainda mais complexas.

Espere por novos conflitos, alianças inesperadas e um cenário midiático cada vez mais polarizado. A chegada de novos rostos ao elenco promete injetar uma nova energia e mais intriga ao enredo.

Para os fãs, a confirmação da quinta temporada é um alívio e uma promessa. Significa que os arcos narrativos não se encerrarão neste ciclo e que o público pode se preparar para acompanhar o desenvolvimento de suas personagens favoritas por mais tempo.

Com tanto drama e reviravoltas pela frente, uma coisa é certa: a tela da Apple TV+ vai continuar quente.

