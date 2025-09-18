fechar
Séries | Notícia

Última temporada de ‘Outlander" ganha novo trailer; confira

Oitava temporada chega no próximo ano. Série é exibida desde 2014 e conquistou milhares de fãs no mundo todo. Confira a nova prévia a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 18/09/2025 às 18:28
Outlander
Outlander - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

A oitava temporada e última temporada da sérieOutlander” ganhou um novo trailer nesta quinta-feira (18).

A série é exibida desde 2014 e terá a conclusão lançada no início de 2026.

A série acompanha Claire (Caitríona Balfe), uma enfermeira do período da Segunda Guerra Mundial que é transportada para a Escócia do século XVIII.

No passado, ela se apaixona por Jamie (Sam Heughan), um guerreiro escocês, e se vê envolvida em uma intensa rebelião.

Confira o trailer da última temporada de Outlander:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Todas as sete temporadas de Outlander estão disponíveis no Brasil através dos streamings da Netflix e do Disney+.

Leia também

Balotelli fica à disposição para decisão do Santa Cruz contra Maranhão
Reforço

Balotelli fica à disposição para decisão do Santa Cruz contra Maranhão
5 séries da Paramount+ para você maratonar no fim de semana
Séries

5 séries da Paramount+ para você maratonar no fim de semana

Compartilhe

Tags