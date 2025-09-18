Última temporada de ‘Outlander" ganha novo trailer; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Oitava temporada chega no próximo ano. Série é exibida desde 2014 e conquistou milhares de fãs no mundo todo. Confira a nova prévia a seguir

Clique aqui e escute a matéria

A oitava temporada e última temporada da série “Outlander” ganhou um novo trailer nesta quinta-feira (18).

A série é exibida desde 2014 e terá a conclusão lançada no início de 2026.

A série acompanha Claire (Caitríona Balfe), uma enfermeira do período da Segunda Guerra Mundial que é transportada para a Escócia do século XVIII.

No passado, ela se apaixona por Jamie (Sam Heughan), um guerreiro escocês, e se vê envolvida em uma intensa rebelião.

Confira o trailer da última temporada de Outlander:

Todas as sete temporadas de Outlander estão disponíveis no Brasil através dos streamings da Netflix e do Disney+.