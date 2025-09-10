fechar
Séries | Notícia

4 motivos para assistir à série The Pitt

Se você busca uma série que combine drama, emoção e realismo, The Pitt é uma escolha imperdível. A série promete prender sua atenção

Por Guilherme Gusmão Publicado em 10/09/2025 às 15:35
S&eacute;rie The Pitt
Série The Pitt - Reprodução/HBO Max

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de dramas médicos intensos e realistas, The Pitt é a série que você não pode perder.

Disponível no Max, a produção mergulha no cotidiano de um hospital de trauma em Pittsburgh, oferecendo uma visão crua e emocionante dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde. Aqui estão quatro motivos para assistir:

1. Realismo no retrato da medicina de emergência

Cada episódio de The Pitt acompanha uma única jornada de 15 horas na sala de emergência, proporcionando uma visão detalhada e realista dos desafios enfrentados por médicos e enfermeiros.

A série aborda desde decisões médicas críticas até questões éticas e emocionais, mantendo um ritmo intenso e envolvente.

2. Atuações aclamadas pela crítica

O elenco de The Pitt recebeu elogios por suas performances poderosas. Noah Wyle, conhecido por seu papel em ER, interpreta o Dr. Michael "Robby" Robinavitch, um médico experiente lidando com os altos e baixos de uma carreira exigente.

Além disso, a série foi indicada a 13 prêmios no Emmy de 2025, incluindo Melhor Série Dramática e atuações de destaque.

3. Narrativa inovadora e envolvente

The Pitt se destaca por sua abordagem narrativa única, onde cada episódio se concentra em uma única jornada de 15 horas. Essa estrutura permite uma exploração profunda dos personagens e das situações, criando uma experiência imersiva para o espectador.

A série também recebeu críticas positivas por sua escrita e direção, sendo considerada uma das melhores estreias de 2025.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Segunda temporada confirmada

O sucesso de The Pitt garantiu sua renovação para uma segunda temporada, prevista para estrear em janeiro de 2026.

A nova temporada continuará a explorar os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde, prometendo ainda mais drama e emoção.

 

Leia também

5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"
DORAMAS

5 doramas de época incríveis para assistir se você está gostando de "Bon Appétit, Vossa Majestade"
5 doramas leves para se distrair da rotina agitada
DORAMAS

5 doramas leves para se distrair da rotina agitada

Compartilhe

Tags