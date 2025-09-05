Paramount+ divulga teaser oficial e primeiras imagens da segunda temporada de Landman

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com os Indicados ao Oscar, Taylor Sheridan e Demi Moore, a série estreia em 16 de novembro, com exclusividade, no Paramount+

O Paramount+ acaba de lançar o teaser oficial e as primeiras imagens da segunda temporada da série de sucesso de Taylor Sheridan, Landman, que estreia no domingo, 16 de novembro, com exclusividade, no streaming.

A série dramática original é estrelada pelo vencedor do Oscar®, Billy Bob Thornton, e os indicados ao Oscar®, Demi Moore, Andy Garcia e Sam Elliot. Os atores Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chavez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan e Colm Feore completam o elenco.

Landman ficou entre as 10 séries originais mais assistidas em SVOD em todos os serviços de streaming durante o quarto trimestre de 2024.

Seu episódio de estreia atingiu 35 milhões de transmissões globais, estabelecendo novos recordes para o Paramount+ e se tornando a série original número #1 na história da plataforma, além de ser a principal fonte de engajamento e a produção mais assistida pelos usuários.

Outra grande conquista foi a indicação de Billy Bob Thornton ao Globo de Ouro® na categoria Melhor Ator em Série Dramática, por seu papel como Tommy Norris.

Situada na região de cidades em expansão do oeste do Texas, Landman é uma história moderna sobre como encontrar a fortuna no mundo das plataformas de petróleo.

Baseada no notável podcast de 11 episódios “Boomtown”, a série é uma história de altos e baixos de criminosos e bilionários, impulsionando uma movimentação tão grande que pode mudar o clima, a economia e a geopolítica.

Landman conta com produção executiva de Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, o co-criador Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Stephen Kay.

Dan Friedkin e Jason Hoch, da Imperative Development LLC. JK Nickell e Megan Creydt da Texas Monthly também são produtores executivos. Peter Feldman é co-produtor executivo.

A série é produzida pela Paramount Television Studios, 101 Studios e Sheridan's Bosque Ranch Productions, com distribuição pela Paramount Global Content Distribution.

A primeira temporada está disponível exclusivamente no Paramount+.

Este segundo capítulo da série é a mais recente adição à crescente lista de produções de Sheridan na plataforma de streaming premium, que inclui 1923, 1883, LIONESS, MAYOR OF KINGSTOWN, TULSA KING, HOMENS DA LEI: BASS REEVES e o próximo NOLA KING, estrelado por Samuel L. Jackson.

