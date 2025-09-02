Joias escondidas: minisséries que você consegue maratonar em um final de semana
Cinco minisséries premiadas, intensas e envolventes que você consegue maratonar em apenas um final de semana nos streamings.
Se você adora maratonar séries, mas nem sempre tem tempo para acompanhar temporadas longas, as minisséries são a escolha perfeita.
Curtas, intensas e muitas vezes premiadas, elas entregam histórias completas em poucos episódios — e algumas são verdadeiras joias que passam despercebidas nos streamings.
Selecionamos cinco minisséries que você consegue assistir em um final de semana, sem perder a qualidade nem a intensidade da narrativa. Prepare a pipoca e dê play!
1. Olive Kitteridge (HBO Max)
Estrelada por Frances McDormand, essa minissérie vencedora de 8 Emmys, incluindo Melhor Minissérie e Melhor Atriz, é baseada no romance vencedor do Pulitzer.
Com apenas quatro episódios, traz uma narrativa delicada sobre relacionamentos, solidão e os altos e baixos da vida em uma pequena cidade americana.
2. The Night Of (HBO Max)
Um suspense criminal que ganhou o Emmy de Melhor Roteiro. Com oito episódios, acompanha a investigação de um assassinato em Nova York e os desdobramentos legais e pessoais do suspeito. Intensidade do começo ao fim, perfeita para quem gosta de tensão e reviravoltas.
3. Mare of Easttown (HBO Max)
Estrelada por Kate Winslet, a minissérie mistura mistério policial e drama pessoal. Vencedora do Emmy de Melhor Atriz, Mare de Easttown mostra como uma detetive de uma pequena cidade lida com casos complexos enquanto enfrenta crises familiares.
São apenas sete episódios, mas cada um é completamente envolvente.
4. Chernobyl (HBO Max)
Aclamada pela crítica, vencedora de 3 Emmys e indicada ao Globo de Ouro, essa minissérie histórica mostra o desastre nuclear de 1986 na União Soviética e suas consequências humanas e políticas.
Com cinco episódios, é intensa, detalhista e impossível de desgrudar os olhos da tela.
5. Unbelievable (Netflix)
Baseada em fatos reais, a minissérie acompanha a investigação de um caso de violência sexual mal investigado.
Premiada com o Globo de Ouro de Melhor Minissérie, tem apenas oito episódios e mistura drama, suspense e emoção de maneira impecável.
Maratona garantida
Essas minisséries mostram que é possível assistir a histórias profundas, emocionantes e premiadas sem precisar de semanas ou meses para concluir.
Curtas, mas poderosas, são perfeitas para quem quer fugir do óbvio e descobrir narrativas que realmente marcam.