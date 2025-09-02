As séries mais subestimadas de 2025 que você deveria assistir agora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Há produções subestimadas que apresentam roteiros criativos, visuais impactantes e atuações que surpreendem, mas são ofuscadas por grandes lançamentos

Clique aqui e escute a matéria

Enquanto algumas produções dominam o noticiário e chamam atenção do público, outras joias do streaming passam despercebidas, oferecendo histórias originais, personagens memoráveis e qualidade acima da média. Essas são as séries que merecem sua atenção neste ano.

Nem sempre a popularidade define o valor de uma série. Muitas produções subestimadas apresentam roteiros criativos, visuais impactantes e atuações que surpreendem, mas acabam ofuscadas por grandes lançamentos ou pela pressão das plataformas.

Para quem gosta de descobrir novas histórias e fugir do óbvio, essas séries representam apostas certeiras para maratonar em 2025.

Confira 6 séries subestimadas de 2025 que você precisa conhecer, incluindo onde assistir:

1. Dope Thief

Onde assistir: Apple TV+



Drama criminal que acompanha dois amigos que se passam por agentes da lei para roubar traficantes.

Entre tensão e humor negro, a série constrói personagens complexos e uma narrativa envolvente, perfeita para quem gosta de thrillers inteligentes.

2. Nine Bodies in a Mexican Morgue

Onde assistir: MGM+



Após um acidente de avião na selva, os sobreviventes começam a ser assassinados.

O suspense cresce a cada episódio, com reviravoltas inesperadas e um clima sombrio que mantém o público preso do início ao fim.

3. Paradise

Onde assistir: Hulu



Um thriller político ambientado em uma sociedade pós-apocalíptica subterrânea. Com personagens intensos e trama cheia de intrigas, a série combina tensão e mistério de forma instigante.

4. Common Side Effects

Onde assistir: HBO Max



Animação voltada para o público adulto que mistura humor ácido e crítica social. A história de um cientista perseguido por suas descobertas cria uma narrativa divertida e instigante ao mesmo tempo.

5. North of North

Onde assistir: Netflix



Comédia dramática ambientada no Ártico, acompanha uma jovem mãe tentando reconstruir a vida após um divórcio, lidando com os desafios da maternidade e da comunidade.

Uma série sensível e inteligente que explora perspectivas pouco vistas na TV.

6. Your Friends and Neighbors

Onde assistir: Apple TV+



Dark comedy sobre um homem que, após traições e problemas pessoais, adota comportamentos extremos para lidar com sua rotina.

Humor, drama e mistério se misturam em uma trama envolvente e surpreendente.