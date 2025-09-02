fechar
Séries | Notícia

As séries mais subestimadas de 2025 que você deveria assistir agora

Há produções subestimadas que apresentam roteiros criativos, visuais impactantes e atuações que surpreendem, mas são ofuscadas por grandes lançamentos

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/09/2025 às 15:49
Brian Tyree Henry e Wagner Moura em Dope Thief
Brian Tyree Henry e Wagner Moura em Dope Thief - Reprodução/Aple TV+

Clique aqui e escute a matéria

Enquanto algumas produções dominam o noticiário e chamam atenção do público, outras joias do streaming passam despercebidas, oferecendo histórias originais, personagens memoráveis e qualidade acima da média. Essas são as séries que merecem sua atenção neste ano.

Nem sempre a popularidade define o valor de uma série. Muitas produções subestimadas apresentam roteiros criativos, visuais impactantes e atuações que surpreendem, mas acabam ofuscadas por grandes lançamentos ou pela pressão das plataformas.

Para quem gosta de descobrir novas histórias e fugir do óbvio, essas séries representam apostas certeiras para maratonar em 2025.

Leia Também

Confira 6 séries subestimadas de 2025 que você precisa conhecer, incluindo onde assistir:

1. Dope Thief

Onde assistir: Apple TV+

Drama criminal que acompanha dois amigos que se passam por agentes da lei para roubar traficantes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre tensão e humor negro, a série constrói personagens complexos e uma narrativa envolvente, perfeita para quem gosta de thrillers inteligentes.

2. Nine Bodies in a Mexican Morgue

Onde assistir: MGM+

Após um acidente de avião na selva, os sobreviventes começam a ser assassinados.

O suspense cresce a cada episódio, com reviravoltas inesperadas e um clima sombrio que mantém o público preso do início ao fim.

3. Paradise

Onde assistir: Hulu

Um thriller político ambientado em uma sociedade pós-apocalíptica subterrânea. Com personagens intensos e trama cheia de intrigas, a série combina tensão e mistério de forma instigante.

4. Common Side Effects

Onde assistir: HBO Max

Animação voltada para o público adulto que mistura humor ácido e crítica social. A história de um cientista perseguido por suas descobertas cria uma narrativa divertida e instigante ao mesmo tempo.

5. North of North

Onde assistir: Netflix

Comédia dramática ambientada no Ártico, acompanha uma jovem mãe tentando reconstruir a vida após um divórcio, lidando com os desafios da maternidade e da comunidade.

Uma série sensível e inteligente que explora perspectivas pouco vistas na TV.

6. Your Friends and Neighbors

Onde assistir: Apple TV+

Dark comedy sobre um homem que, após traições e problemas pessoais, adota comportamentos extremos para lidar com sua rotina.

Humor, drama e mistério se misturam em uma trama envolvente e surpreendente.

Leia também

4 doramas para quem gostou de 'Amor Enrolado'
DORAMAS

4 doramas para quem gostou de 'Amor Enrolado'
Doramas Viciantes: 5 doramas incríveis que você vai querer assistir mais de uma vez!
DORAMAS

Doramas Viciantes: 5 doramas incríveis que você vai querer assistir mais de uma vez!

Compartilhe

Tags