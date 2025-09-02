As séries mais subestimadas de 2025 que você deveria assistir agora
Há produções subestimadas que apresentam roteiros criativos, visuais impactantes e atuações que surpreendem, mas são ofuscadas por grandes lançamentos
Enquanto algumas produções dominam o noticiário e chamam atenção do público, outras joias do streaming passam despercebidas, oferecendo histórias originais, personagens memoráveis e qualidade acima da média. Essas são as séries que merecem sua atenção neste ano.
Nem sempre a popularidade define o valor de uma série. Muitas produções subestimadas apresentam roteiros criativos, visuais impactantes e atuações que surpreendem, mas acabam ofuscadas por grandes lançamentos ou pela pressão das plataformas.
Para quem gosta de descobrir novas histórias e fugir do óbvio, essas séries representam apostas certeiras para maratonar em 2025.
Confira 6 séries subestimadas de 2025 que você precisa conhecer, incluindo onde assistir:
1. Dope Thief
Onde assistir: Apple TV+
Drama criminal que acompanha dois amigos que se passam por agentes da lei para roubar traficantes.
Entre tensão e humor negro, a série constrói personagens complexos e uma narrativa envolvente, perfeita para quem gosta de thrillers inteligentes.
2. Nine Bodies in a Mexican Morgue
Onde assistir: MGM+
Após um acidente de avião na selva, os sobreviventes começam a ser assassinados.
O suspense cresce a cada episódio, com reviravoltas inesperadas e um clima sombrio que mantém o público preso do início ao fim.
3. Paradise
Onde assistir: Hulu
Um thriller político ambientado em uma sociedade pós-apocalíptica subterrânea. Com personagens intensos e trama cheia de intrigas, a série combina tensão e mistério de forma instigante.
4. Common Side Effects
Onde assistir: HBO Max
Animação voltada para o público adulto que mistura humor ácido e crítica social. A história de um cientista perseguido por suas descobertas cria uma narrativa divertida e instigante ao mesmo tempo.
5. North of North
Onde assistir: Netflix
Comédia dramática ambientada no Ártico, acompanha uma jovem mãe tentando reconstruir a vida após um divórcio, lidando com os desafios da maternidade e da comunidade.
Uma série sensível e inteligente que explora perspectivas pouco vistas na TV.
6. Your Friends and Neighbors
Onde assistir: Apple TV+
Dark comedy sobre um homem que, após traições e problemas pessoais, adota comportamentos extremos para lidar com sua rotina.
Humor, drama e mistério se misturam em uma trama envolvente e surpreendente.