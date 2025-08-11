‘Alien: Earth’ estreia no Disney+; saiba quando assistir aos dois primeiros episódios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os dois primeiros episódios serão lançados simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, marcando o início dessa nova fase para os fãs

A nova série “Alien: Earth”, que serve como prelúdio do clássico filme Alien (1979), chega ao Disney+ em agosto, prometendo expandir ainda mais o universo da franquia com personagens inéditos e histórias inéditas.

Qual é a trama de ‘Alien: Earth’?

Criada por Noah Hawley, conhecido por séries como Fargo e Legion, “Alien: Earth” se passa em 2120, dois anos antes da chegada do temido Xenomorfo retratado no longa original.

A narrativa acompanha Wendy (vivida por Sydney Chandler, de Não Se Preocupe, Querida), uma híbrida — uma criatura sintética com consciência humana — que lidera um grupo de soldados em uma missão decisiva para investigar a queda de uma nave alienígena na Terra.

Quem compõe o elenco?

Além de Sydney Chandler, o elenco conta com nomes como Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet), Alex Lawther (Andor), Lily Newmark (Almofada de Alfinetes), Samuel Blenkin (Mickey 17) e Babou Ceesay (Wolfe).

Quando e como será a estreia?

A temporada inicial de “Alien: Earth” terá oito episódios e começa a ser exibida no dia 12 de agosto, com lançamentos semanais às quartas-feiras.

A previsão para o último episódio é 24 de setembro de 2025. A série promete misturar ação intensa, drama psicológico e ficção científica, tudo isso dentro da atmosfera tensa e sombria que tornou o universo Alien tão marcante.