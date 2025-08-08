Os Feiticeiros Além de Waverly Place: 2ª temporada ganha novo teaser e data de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Série acompanha os protagonistas Alex e Justin Russo, interpretados por Selena Gomez e David Henrie, 12 anos após as temporadas antigas. Veja teaser

Clique aqui e escute a matéria

A segunda temporada de Os Feiticeiros de Waverly Place teve um novo teaser divulgado nessa quinta-feira (7). A série acompanha Alex e Justin Russo, interpretados por Selena Gomez e David Henrie, 12 anos após os eventos das temporadas antigas.

Enquanto Justin tenta levar uma vida normal com sua família, em um mundo sem magia, Alex chega para bagunçar tudo e colocá-los em um caminho inesperado.

Veja o novo teaser:

A continuação de Os Feiticeiros de Waverly Place também terá novos nomes no elenco, como Freya Skye, de Zombies 4, Harvey Guillén, de What We Do In the Shadows, e o estreante Recker Eans. O elenco também inclui Kirsten Vangsness, Tobias Jelinek, Patrick Bristow e Eleanor Sweeney.

Junto aos novatos, retornam Mimi Gianopulos como Giada, esposa de Justin; Alkaio Thiele e Max Matenko como os filhos do casal, Roman e Milo; Janice LeAnn Brown como Billie; e Taylor Cora como Winter.

A segunda temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place estreia no dia 8 de outubro no streaming Disney+.