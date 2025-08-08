Os Feiticeiros Além de Waverly Place: 2ª temporada ganha novo teaser e data de estreia
Série acompanha os protagonistas Alex e Justin Russo, interpretados por Selena Gomez e David Henrie, 12 anos após as temporadas antigas. Veja teaser
A segunda temporada de Os Feiticeiros de Waverly Place teve um novo teaser divulgado nessa quinta-feira (7). A série acompanha Alex e Justin Russo, interpretados por Selena Gomez e David Henrie, 12 anos após os eventos das temporadas antigas.
Enquanto Justin tenta levar uma vida normal com sua família, em um mundo sem magia, Alex chega para bagunçar tudo e colocá-los em um caminho inesperado.
Veja o novo teaser:
A continuação de Os Feiticeiros de Waverly Place também terá novos nomes no elenco, como Freya Skye, de Zombies 4, Harvey Guillén, de What We Do In the Shadows, e o estreante Recker Eans. O elenco também inclui Kirsten Vangsness, Tobias Jelinek, Patrick Bristow e Eleanor Sweeney.
Junto aos novatos, retornam Mimi Gianopulos como Giada, esposa de Justin; Alkaio Thiele e Max Matenko como os filhos do casal, Roman e Milo; Janice LeAnn Brown como Billie; e Taylor Cora como Winter.
A segunda temporada de Os Feiticeiros Além de Waverly Place estreia no dia 8 de outubro no streaming Disney+.