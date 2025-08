Nancy Meyers, criadora de 'O Amor Não Tira Férias', revela que não foi avisada sobre nova adaptação do filme para a Apple TV+

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A adaptação de um dos clássicos de Natal pegou a própria criadora de surpresa, revelando que ela não está envolvida no projeto.

Nancy Meyers se pronunciou após a notícia de que seu filme "O Amor Não Tira Férias" será adaptado como uma minissérie.

A cineasta de 75 anos foi responsável pelo roteiro, direção e produção da comédia romântica lançada em 2006, estrelada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.

Com a divulgação de que a Apple TV+ está desenvolvendo uma nova versão para a TV do longa querido pelo público, Nancy usou as redes sociais para reagir à novidade.

"Notícia nova pra mim. Imagine a minha surpresa ao abrir o Instagram e ver que esse foi o primeiro post que apareceu", escreveu ela nos Stories, junto com uma captura de tela da manchete publicada pela The Hollywood Reporter.