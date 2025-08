Protagonista de Round 6 vai estrelar k-drama do Prime Video

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ator Lee Jung-jae vai estrelar o k-drama "Nice to Not Meet You". Informação foi divulgada pelo Deadline. Confira o que já se sabe até o momento

Lee Jung-jae será o protagonista de “Nice To Not Meet You”, o novo k-drama da plataforma de streaming Prime Video. A notícia foi divulgada pelo Deadline.

O ator também estrelou a série “Round 6”, produção sul-coreana de sucesso na Netflix.

O novo k-drama do Prime Video será uma comédia romântica. Nele, Lee Jung-jae contracenará com Lim Ji-yeon, de The Glory.

Em "Nice To Not Meet You", Lee interpreta um ator estereotipado em busca de um recomeço em melodramas. Sua vida se cruza com a de Lim, uma jornalista política transferida para a editoria de entretenimento.

O personagem de Lee, Lim Hyeon-jun, é o popular protagonista de uma série policial bem-sucedida, mas almeja papéis com maior profundidade.

Kim Ga-ram (Good Partner) será a diretora e Jung Yeo-rang (Doctor Cha) a roteirista. A série ainda não tem data para estrear.