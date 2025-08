And Just Like That, série derivada de Sex and the City, é cancelada após três temporadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

HBO Max confirmou nesta sexta-feira (01) que a série And Just Like That…, continuação do clássico Sex and the City, será encerrada após a terceira temporada.

A decisão foi anunciada pelo showrunner Michael Patrick King por meio de uma publicação no Instagram, na qual revelou que percebeu, durante a escrita do episódio final, que aquela seria um encerramento apropriado para a narrativa.

A terceira temporada foi ampliada de 10 para 12 episódios, e terá seu final dividido em duas partes, com transmissões programadas para 7 e 14 de agosto de 2025, respectivamente.

And Just Like That... é uma sequência das histórias de Carrie, Miranda e Charlotte. Samantha, a quarta integrante do grupo de amigas, não participa deste revival, e a ausência dela é bastante sentida pelos fãs.

A série não foi recebida positivamente pelo público e nem pela crítica especializada desde a primeira temporada.