Small town: conheça 4 livros de romance ambientados em cidadezinhas

Ambientados em cidades pequenas, os romances small town têm conquistado especialmente os leitores que não aguentam mais a agitação das metrópoles

Diante da correria do dia a dia na cidade grande, quem não sonha com um período em uma cidade pequena? Essa fantasia tem impulsionado um novo subgênero literário: os romances “small town”.

Ambientados em cidades pequenas, os romances small town são uma válvula de escape para quem não aguenta mais a energia conturbada das metrópoles. Suas características mais comuns são cenários aconchegantes e intimistas, contato com a natureza e finais felizes.

Depois daquele verão (Carley Fortune)

Depois daquele verão, livro de Carley Fortune - Divulgação

A trama de “Depois daquele Verão” acompanha Percy, que, na adolescência, passava os verões na casa de sua família em um lago. Lá, ela conhece Sam Florek e os dois se tornam inseparáveis, vivendo um romance de verão intenso que molda suas vidas. No entanto, após uma tragédia e uma série de desentendimentos, um forte acontecimento os separa e eles perdem o contato por muitos anos.

Anos mais tarde, Percy recebe uma ligação que a leva de volta ao lago e à vida que ela deixou para trás, incluindo Sam. Confrontada com as memórias de seu passado e os sentimentos não resolvidos, ela precisa encarar o que aconteceu "naquele verão" para descobrir se ainda há uma chance de recomeço para os dois.

A narrativa alterna entre o presente e o passado, desvendando gradualmente os segredos e as escolhas que os afastaram. O livro explora temas como amor, amizade e a complexidade do amadurecimento.

Aconteceu naquele verão (Tessa Bailey)

Aconteceu naquele verão, livro de Tessa Bailey - Divulgação

“Aconteceu naquele verão” conta a história de Piper Bellinger, uma influente it girl de Los Angeles que vive em meio a festas e redes sociais. Após causar um escândalo em uma festa que foge do controle, seu padrasto, cansado de seu comportamento, a envia para a pequena cidade de pescadores de Westport, onde ela tem que aprender a amadurecer.

Lá, Piper precisa se adaptar a uma vida completamente diferente e, logo de cara, se depara com o Capitão Brendan Taggart, um pescador local rabugento e solitário que tem aversão a tudo o que ela representa. Ele não se conforma com a presença de uma "patricinha de Los Angeles" em sua cidade, e a relação dos dois começa de forma turbulenta.

Enquanto Piper tenta provar que não é apenas uma garota fútil, ela se reconecta com seu passado, a cidade natal de seu pai falecido, e começa a se questionar se a vida vazia que levava em Los Angeles é realmente o que deseja.

À medida que a convivência com Brendan aumenta, o desprezo inicial se transforma em uma atração inegável, e eles precisam confrontar os próprios medos e diferenças para descobrir se o que sentem pode se transformar em um amor verdadeiro.

Loucos por livros (Emily Henry)

Loucos por livros, livro de Emily Henry - Divulgação

Em “Loucos por Livros”, Nora Stephens, uma agente literária bem-sucedida em Nova York, que, apesar de lidar com romances o tempo todo em seu trabalho, sabe que ela mesma não é a heroína de um. Ela é ambiciosa, pragmática e longe de ser uma personagem "fofinha" de livro.

Cansada da rotina, sua irmã, Libby, a convence a tirar férias em Sunshine Falls, uma pequena e charmosa cidade na Carolina do Norte que é o cenário de um dos romances de sucesso de Nora. A ideia de Libby é que as duas passem um tempo juntas e, quem sabe, Nora encontre seu próprio "final feliz" de livro.

No entanto, o plano de férias relaxantes vai por água abaixo quando Nora se depara com Charlie Lastra, um editor de Nova York com quem já teve um encontro desastroso. Ele é rabugento e parece ser o oposto de um herói de romance. Em uma série de coincidências que só aconteceriam em um livro, os dois se veem juntos repetidas vezes, e o que começa como um clichê de enemies to lovers (inimigos a amantes) se aprofunda em uma descoberta sobre quem eles realmente são, longe das expectativas que a vida e a indústria editorial impuseram a ambos.

O verão que mudou a minha vida (Jenny Han)

O verão que mudou a minha vida (Jenny Han) - Divulgação

A trilogia "O verão que mudou a minha vida" de Jenny Han é composta por três livros - que inspiraram a série que tem conquistado uma legião de fãs.

A trama acompanha Belly, uma adolescente que espera ansiosamente pelo verão o ano inteiro, pois é quando ela, sua mãe e seu irmão vão para a casa de praia em Cousins Beach. Lá, ela se reencontra com a melhor amiga de sua mãe, Susannah, e com os filhos dela, Conrad e Jeremiah.

No entanto, algo muda no verão do primeiro livro da saga: pela primeira vez, Belly percebe que não é mais uma criança e que sua relação com os dois irmãos mudou. Conrad, sua paixão de longa data, parece mais distante, enquanto Jeremiah a enxerga de uma maneira nova. Esse verão marca um ponto de virada para Belly, que precisa lidar com um triângulo amoroso e as mudanças que a chegada da adolescência traz.

