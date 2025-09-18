Small town: conheça 4 livros de romance ambientados em cidadezinhas
Ambientados em cidades pequenas, os romances small town têm conquistado especialmente os leitores que não aguentam mais a agitação das metrópoles
Clique aqui e escute a matéria
Diante da correria do dia a dia na cidade grande, quem não sonha com um período em uma cidade pequena? Essa fantasia tem impulsionado um novo subgênero literário: os romances “small town”.
Ambientados em cidades pequenas, os romances small town são uma válvula de escape para quem não aguenta mais a energia conturbada das metrópoles. Suas características mais comuns são cenários aconchegantes e intimistas, contato com a natureza e finais felizes.
Depois daquele verão (Carley Fortune)
A trama de “Depois daquele Verão” acompanha Percy, que, na adolescência, passava os verões na casa de sua família em um lago. Lá, ela conhece Sam Florek e os dois se tornam inseparáveis, vivendo um romance de verão intenso que molda suas vidas. No entanto, após uma tragédia e uma série de desentendimentos, um forte acontecimento os separa e eles perdem o contato por muitos anos.
Anos mais tarde, Percy recebe uma ligação que a leva de volta ao lago e à vida que ela deixou para trás, incluindo Sam. Confrontada com as memórias de seu passado e os sentimentos não resolvidos, ela precisa encarar o que aconteceu "naquele verão" para descobrir se ainda há uma chance de recomeço para os dois.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A narrativa alterna entre o presente e o passado, desvendando gradualmente os segredos e as escolhas que os afastaram. O livro explora temas como amor, amizade e a complexidade do amadurecimento.
Aconteceu naquele verão (Tessa Bailey)
“Aconteceu naquele verão” conta a história de Piper Bellinger, uma influente it girl de Los Angeles que vive em meio a festas e redes sociais. Após causar um escândalo em uma festa que foge do controle, seu padrasto, cansado de seu comportamento, a envia para a pequena cidade de pescadores de Westport, onde ela tem que aprender a amadurecer.
Lá, Piper precisa se adaptar a uma vida completamente diferente e, logo de cara, se depara com o Capitão Brendan Taggart, um pescador local rabugento e solitário que tem aversão a tudo o que ela representa. Ele não se conforma com a presença de uma "patricinha de Los Angeles" em sua cidade, e a relação dos dois começa de forma turbulenta.
Enquanto Piper tenta provar que não é apenas uma garota fútil, ela se reconecta com seu passado, a cidade natal de seu pai falecido, e começa a se questionar se a vida vazia que levava em Los Angeles é realmente o que deseja.
À medida que a convivência com Brendan aumenta, o desprezo inicial se transforma em uma atração inegável, e eles precisam confrontar os próprios medos e diferenças para descobrir se o que sentem pode se transformar em um amor verdadeiro.
Loucos por livros (Emily Henry)
Em “Loucos por Livros”, Nora Stephens, uma agente literária bem-sucedida em Nova York, que, apesar de lidar com romances o tempo todo em seu trabalho, sabe que ela mesma não é a heroína de um. Ela é ambiciosa, pragmática e longe de ser uma personagem "fofinha" de livro.
Cansada da rotina, sua irmã, Libby, a convence a tirar férias em Sunshine Falls, uma pequena e charmosa cidade na Carolina do Norte que é o cenário de um dos romances de sucesso de Nora. A ideia de Libby é que as duas passem um tempo juntas e, quem sabe, Nora encontre seu próprio "final feliz" de livro.
No entanto, o plano de férias relaxantes vai por água abaixo quando Nora se depara com Charlie Lastra, um editor de Nova York com quem já teve um encontro desastroso. Ele é rabugento e parece ser o oposto de um herói de romance. Em uma série de coincidências que só aconteceriam em um livro, os dois se veem juntos repetidas vezes, e o que começa como um clichê de enemies to lovers (inimigos a amantes) se aprofunda em uma descoberta sobre quem eles realmente são, longe das expectativas que a vida e a indústria editorial impuseram a ambos.
O verão que mudou a minha vida (Jenny Han)
A trilogia "O verão que mudou a minha vida" de Jenny Han é composta por três livros - que inspiraram a série que tem conquistado uma legião de fãs.
A trama acompanha Belly, uma adolescente que espera ansiosamente pelo verão o ano inteiro, pois é quando ela, sua mãe e seu irmão vão para a casa de praia em Cousins Beach. Lá, ela se reencontra com a melhor amiga de sua mãe, Susannah, e com os filhos dela, Conrad e Jeremiah.
No entanto, algo muda no verão do primeiro livro da saga: pela primeira vez, Belly percebe que não é mais uma criança e que sua relação com os dois irmãos mudou. Conrad, sua paixão de longa data, parece mais distante, enquanto Jeremiah a enxerga de uma maneira nova. Esse verão marca um ponto de virada para Belly, que precisa lidar com um triângulo amoroso e as mudanças que a chegada da adolescência traz.