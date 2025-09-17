fechar
Agenda | Notícia

Escritora pernambucana é destaque em Paris no Ano do Brasil na França

Cidade Luz foi palco do lançamento que integra a programação oficial do intercâmbio cultural. O evento aconteceu na Librairie Portugaise & Brésilienne

Por Alice Lins Publicado em 17/09/2025 às 18:38
Patricia Tenório | Estudos em Escrita no Brasil
Patricia Tenório | Estudos em Escrita no Brasil - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Na última sexta-feira (12), a escritora e doutora em Escrita Criativa Patricia Gonçalves Tenório lançou, em Paris, a coletânea bilíngue Estudos em Escrita Criativa no Brasil 2025 – Escritores Brasileiros em Paris / Études en Écriture Créative au Brésil 2025 – Écrivains Brésiliens à Paris.

O evento aconteceu na tradicional Librairie Portugaise & Brésilienne, ponto de encontro da literatura lusófona na capital francesa, e contou com a presença de escritores, professores, acadêmicos e leitores interessados na produção contemporânea brasileira.

Durante o lançamento, foram apresentados os textos da coletânea, que dialogam com o tema “Democracia e Globalização Equitativa”, além de debates sobre o papel da escrita criativa como ferramenta de transformação social. O projeto integra a programação oficial do Ano do Brasil na França, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Idealizado por Patricia Tenório, o grupo Estudos em Escrita Criativa promove ações formativas há oito anos e levou à capital francesa uma coletânea com 20 textos de professores e jovens em situação de vulnerabilidade social.“Essa é uma oportunidade de mostrar como a escrita criativa pode transformar vidas e romper fronteiras, não apenas geográficas, mas sociais”, destacou Patricia.

Além da França, o projeto terá lançamentos no Rio de Janeiro (24/10) e em Recife (12/12), reforçando o compromisso de difundir a literatura brasileira no Brasil e no exterior.

Sobre Patricia Tenório

Escritora premiada, possui 35 livros publicados, incluindo "O major – eterno é o espírito", “Samanta”, "Breves estórias do tempo", “Prosa reunida”, “Poesia reunida” e “Os livros”. Premiada no Brasil e no exterior, é criadora do Projeto Literário On-Line Estudos em Escrita Criativa.

Graduada em Ciências da Computação (Unicap), mestre em Teoria da Literatura (UFPE), doutora em Escrita Criativa (PUCRS), ministrou, de 2016 a 2021, cursos on-line e presenciais do grupo de Estudos em Escrita Criativa, e uma das idealizadoras, coordenadoras e professoras da primeira turma de especialização lato sensu em Escrita Criativa (Unicap/PUCRS).

Leia também

Laboratório em Pernambuco descobre espécies inéditas de formigas que só existem na Caatinga
Ciência

Laboratório em Pernambuco descobre espécies inéditas de formigas que só existem na Caatinga
Caatinga ganha protagonismo em agenda climática com evento no Agreste de Pernambuco
Caatinga

Caatinga ganha protagonismo em agenda climática com evento no Agreste de Pernambuco

Compartilhe

Tags