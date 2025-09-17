Escritora pernambucana é destaque em Paris no Ano do Brasil na França
Cidade Luz foi palco do lançamento que integra a programação oficial do intercâmbio cultural. O evento aconteceu na Librairie Portugaise & Brésilienne
Na última sexta-feira (12), a escritora e doutora em Escrita Criativa Patricia Gonçalves Tenório lançou, em Paris, a coletânea bilíngue Estudos em Escrita Criativa no Brasil 2025 – Escritores Brasileiros em Paris / Études en Écriture Créative au Brésil 2025 – Écrivains Brésiliens à Paris.
O evento aconteceu na tradicional Librairie Portugaise & Brésilienne, ponto de encontro da literatura lusófona na capital francesa, e contou com a presença de escritores, professores, acadêmicos e leitores interessados na produção contemporânea brasileira.
Durante o lançamento, foram apresentados os textos da coletânea, que dialogam com o tema “Democracia e Globalização Equitativa”, além de debates sobre o papel da escrita criativa como ferramenta de transformação social. O projeto integra a programação oficial do Ano do Brasil na França, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.
Idealizado por Patricia Tenório, o grupo Estudos em Escrita Criativa promove ações formativas há oito anos e levou à capital francesa uma coletânea com 20 textos de professores e jovens em situação de vulnerabilidade social.“Essa é uma oportunidade de mostrar como a escrita criativa pode transformar vidas e romper fronteiras, não apenas geográficas, mas sociais”, destacou Patricia.
Além da França, o projeto terá lançamentos no Rio de Janeiro (24/10) e em Recife (12/12), reforçando o compromisso de difundir a literatura brasileira no Brasil e no exterior.
Sobre Patricia Tenório
Escritora premiada, possui 35 livros publicados, incluindo "O major – eterno é o espírito", “Samanta”, "Breves estórias do tempo", “Prosa reunida”, “Poesia reunida” e “Os livros”. Premiada no Brasil e no exterior, é criadora do Projeto Literário On-Line Estudos em Escrita Criativa.
Graduada em Ciências da Computação (Unicap), mestre em Teoria da Literatura (UFPE), doutora em Escrita Criativa (PUCRS), ministrou, de 2016 a 2021, cursos on-line e presenciais do grupo de Estudos em Escrita Criativa, e uma das idealizadoras, coordenadoras e professoras da primeira turma de especialização lato sensu em Escrita Criativa (Unicap/PUCRS).