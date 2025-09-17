Escritora pernambucana é destaque em Paris no Ano do Brasil na França

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cidade Luz foi palco do lançamento que integra a programação oficial do intercâmbio cultural. O evento aconteceu na Librairie Portugaise & Brésilienne

Clique aqui e escute a matéria

Na última sexta-feira (12), a escritora e doutora em Escrita Criativa Patricia Gonçalves Tenório lançou, em Paris, a coletânea bilíngue Estudos em Escrita Criativa no Brasil 2025 – Escritores Brasileiros em Paris / Études en Écriture Créative au Brésil 2025 – Écrivains Brésiliens à Paris.

O evento aconteceu na tradicional Librairie Portugaise & Brésilienne, ponto de encontro da literatura lusófona na capital francesa, e contou com a presença de escritores, professores, acadêmicos e leitores interessados na produção contemporânea brasileira.

Durante o lançamento, foram apresentados os textos da coletânea, que dialogam com o tema “Democracia e Globalização Equitativa”, além de debates sobre o papel da escrita criativa como ferramenta de transformação social. O projeto integra a programação oficial do Ano do Brasil na França, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Idealizado por Patricia Tenório, o grupo Estudos em Escrita Criativa promove ações formativas há oito anos e levou à capital francesa uma coletânea com 20 textos de professores e jovens em situação de vulnerabilidade social.“Essa é uma oportunidade de mostrar como a escrita criativa pode transformar vidas e romper fronteiras, não apenas geográficas, mas sociais”, destacou Patricia.

Além da França, o projeto terá lançamentos no Rio de Janeiro (24/10) e em Recife (12/12), reforçando o compromisso de difundir a literatura brasileira no Brasil e no exterior.

Sobre Patricia Tenório

Escritora premiada, possui 35 livros publicados, incluindo "O major – eterno é o espírito", “Samanta”, "Breves estórias do tempo", “Prosa reunida”, “Poesia reunida” e “Os livros”. Premiada no Brasil e no exterior, é criadora do Projeto Literário On-Line Estudos em Escrita Criativa.

Graduada em Ciências da Computação (Unicap), mestre em Teoria da Literatura (UFPE), doutora em Escrita Criativa (PUCRS), ministrou, de 2016 a 2021, cursos on-line e presenciais do grupo de Estudos em Escrita Criativa, e uma das idealizadoras, coordenadoras e professoras da primeira turma de especialização lato sensu em Escrita Criativa (Unicap/PUCRS).