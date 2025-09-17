Caatinga ganha protagonismo em agenda climática com evento no Agreste de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento no Agreste do Estado destaca experiências do Semiárido como referência global em adaptação e inovação à crise climática, às vésperas da COP30

Clique aqui e escute a matéria

De 1 a 4 de outubro, o Agreste pernambucano será palco da Caatinga Climate Week, encontro organizado pelo Centro Sabiá em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA). A iniciativa pretende inserir o Semiárido brasileiro no debate climático global, ressaltando sua importância estratégica às vésperas da COP30, em Belém.

Imersão no Semiárido

Durante quatro dias, a programação reunirá lideranças indígenas, quilombolas, assentados, agricultores e agricultoras agroecológicos, cientistas, movimentos sociais e gestores públicos.

Soluções em sete municípios

O grupo percorrerá mais de 400 quilômetros, passando por sete municípios da região, onde estão em curso projetos concretos de adaptação às mudanças do clima.

Laboratório vivo de resistência climática

A proposta é mostrar que o Semiárido, frequentemente associado à escassez, pode ser visto como um laboratório vivo de inovação e resistência climática. Suas práticas de convivência com longos períodos de estiagem e seca prolongada podem servir de referência a outros territórios no Brasil e no mundo.

Energia renovável e desafios locais

“A Caatinga pode e deve ser referência no debate climático, pois já existem diversas experiências concretas de adaptação. Além disso, o território enfrenta a pressão de grandes empreendimentos de energia renovável, o que torna essencial considerar a realidade dos povos da região nesse processo”, afirma Carlos Magno, coordenador do Centro Sabiá.

Programação

01/10 – Terça-feira

15h às 17h – Plenária Vozes dos Biomas Rumo à COP30 com Enviadas Especiais



Temas: Direitos Humanos e Transição Justa; Mulheres e Igualdade Racial; Comunidades Urbanas Marginalizadas



Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE



Atividade restrita a organizações convidadas do Bioma Caatinga

02/10 – Quarta-feira

8h às 11h – Visita de campo e sessões imersivas

(todas as visitas são seguidas de sessões de debates nos locais das visitas)

03/10 – Quinta-feira

9h às 15h – Visitas de campo e sessões imersivas

Escola dos Ventos – Experiência de famílias agricultoras diante da instalação de parques eólicos.

Local: Caetés/PE

Local: Caetés/PE Quilombo Estivas – Protagonismo feminino, ancestralidade e resistência.

Local: Garanhuns/PE

Local: Garanhuns/PE Banco Municipal de Sementes – Troca de sementes crioulas e preservação da biodiversidade.

Local: Jucati/PE

Local: Jucati/PE Territórios Indígenas Xukuru do Ororubá – Adaptação e mitigação baseadas nos saberes ancestrais da agricultura indígena.

Local: Pesqueira/PE

Local: Pesqueira/PE 12h às 14h – Almoço

15h às 17h – Plenária Oficial do Evento

Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE

Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE 19h às 22h – Arraiá da Adaptação

Confraternização temática com forró e feirinha de produtos locais

Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE

04/10 – Sexta-feira