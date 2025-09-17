Caatinga ganha protagonismo em agenda climática com evento no Agreste de Pernambuco
Evento no Agreste do Estado destaca experiências do Semiárido como referência global em adaptação e inovação à crise climática, às vésperas da COP30
De 1 a 4 de outubro, o Agreste pernambucano será palco da Caatinga Climate Week, encontro organizado pelo Centro Sabiá em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA). A iniciativa pretende inserir o Semiárido brasileiro no debate climático global, ressaltando sua importância estratégica às vésperas da COP30, em Belém.
Imersão no Semiárido
Durante quatro dias, a programação reunirá lideranças indígenas, quilombolas, assentados, agricultores e agricultoras agroecológicos, cientistas, movimentos sociais e gestores públicos.
Soluções em sete municípios
O grupo percorrerá mais de 400 quilômetros, passando por sete municípios da região, onde estão em curso projetos concretos de adaptação às mudanças do clima.
Laboratório vivo de resistência climática
A proposta é mostrar que o Semiárido, frequentemente associado à escassez, pode ser visto como um laboratório vivo de inovação e resistência climática. Suas práticas de convivência com longos períodos de estiagem e seca prolongada podem servir de referência a outros territórios no Brasil e no mundo.
Energia renovável e desafios locais
“A Caatinga pode e deve ser referência no debate climático, pois já existem diversas experiências concretas de adaptação. Além disso, o território enfrenta a pressão de grandes empreendimentos de energia renovável, o que torna essencial considerar a realidade dos povos da região nesse processo”, afirma Carlos Magno, coordenador do Centro Sabiá.
Programação
01/10 – Terça-feira
- 15h às 17h – Plenária Vozes dos Biomas Rumo à COP30 com Enviadas Especiais
- Temas: Direitos Humanos e Transição Justa; Mulheres e Igualdade Racial; Comunidades Urbanas Marginalizadas
- Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE
- Atividade restrita a organizações convidadas do Bioma Caatinga
02/10 – Quarta-feira
- 8h às 11h – Visita de campo e sessões imersivas
(todas as visitas são seguidas de sessões de debates nos locais das visitas)
03/10 – Quinta-feira
- 9h às 15h – Visitas de campo e sessões imersivas
- Escola dos Ventos – Experiência de famílias agricultoras diante da instalação de parques eólicos.
Local: Caetés/PE
- Quilombo Estivas – Protagonismo feminino, ancestralidade e resistência.
Local: Garanhuns/PE
- Banco Municipal de Sementes – Troca de sementes crioulas e preservação da biodiversidade.
Local: Jucati/PE
- Territórios Indígenas Xukuru do Ororubá – Adaptação e mitigação baseadas nos saberes ancestrais da agricultura indígena.
Local: Pesqueira/PE
- 12h às 14h – Almoço
- 15h às 17h – Plenária Oficial do Evento
Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE
- 19h às 22h – Arraiá da Adaptação
Confraternização temática com forró e feirinha de produtos locais
Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE
04/10 – Sexta-feira
- 8h às 10h – Visita ao Sítio Arqueológico do Catimbau
Imersão na história e cultura do Semiárido
Local: Parque Nacional do Vale do Catimbau, Buíque/PE
- 10h às 13h – Participação dos povos indígenas de Pernambuco
Experiências de cultura e resistência no Semiárido
Local: Ecosítio, Parque Nacional do Vale do Catimbau, Buíque/PE
- 13h às 15h – Almoço
- 15h às 21h – Retorno da Comitiva à Cidade do Recife
- Sítio Carneirinho (Caruaru/PE) – Mulheres agricultoras fortalecem autonomia feminina e segurança alimentar.
- Sítio Serrote dos Bois (Caruaru/PE) – Substituição de cultivos para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.
- Vertentes (Vertentes/PE) – Tecnologias sociais para transformar a escassez hídrica em produção agroecológica diversificada.