Pernambuco | Notícia

Caatinga ganha protagonismo em agenda climática com evento no Agreste de Pernambuco

Evento no Agreste do Estado destaca experiências do Semiárido como referência global em adaptação e inovação à crise climática, às vésperas da COP30

Por JC Publicado em 17/09/2025 às 15:57
Participantes da Caatinga Climate Week percorrem municípios do Agreste para conhecer práticas de resistência e soluções frente às mudanças climáticas
Participantes da Caatinga Climate Week percorrem municípios do Agreste para conhecer práticas de resistência e soluções frente às mudanças climáticas - © Gabriel Carvalho/Setur-BA

De 1 a 4 de outubro, o Agreste pernambucano será palco da Caatinga Climate Week, encontro organizado pelo Centro Sabiá em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA). A iniciativa pretende inserir o Semiárido brasileiro no debate climático global, ressaltando sua importância estratégica às vésperas da COP30, em Belém.

Imersão no Semiárido

Durante quatro dias, a programação reunirá lideranças indígenas, quilombolas, assentados, agricultores e agricultoras agroecológicos, cientistas, movimentos sociais e gestores públicos.

Soluções em sete municípios 

O grupo percorrerá mais de 400 quilômetros, passando por sete municípios da região, onde estão em curso projetos concretos de adaptação às mudanças do clima.

Laboratório vivo de resistência climática

A proposta é mostrar que o Semiárido, frequentemente associado à escassez, pode ser visto como um laboratório vivo de inovação e resistência climática. Suas práticas de convivência com longos períodos de estiagem e seca prolongada podem servir de referência a outros territórios no Brasil e no mundo.

Energia renovável e desafios locais

“A Caatinga pode e deve ser referência no debate climático, pois já existem diversas experiências concretas de adaptação. Além disso, o território enfrenta a pressão de grandes empreendimentos de energia renovável, o que torna essencial considerar a realidade dos povos da região nesse processo”, afirma Carlos Magno, coordenador do Centro Sabiá.

Programação

01/10 – Terça-feira

  • 15h às 17h – Plenária Vozes dos Biomas Rumo à COP30 com Enviadas Especiais
  • Temas: Direitos Humanos e Transição Justa; Mulheres e Igualdade Racial; Comunidades Urbanas Marginalizadas
  • Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE
  • Atividade restrita a organizações convidadas do Bioma Caatinga

02/10 – Quarta-feira

  • 8h às 11h – Visita de campo e sessões imersivas
    (todas as visitas são seguidas de sessões de debates nos locais das visitas)

03/10 – Quinta-feira

  • 9h às 15h – Visitas de campo e sessões imersivas
  • Escola dos Ventos – Experiência de famílias agricultoras diante da instalação de parques eólicos.
    Local: Caetés/PE
  • Quilombo Estivas – Protagonismo feminino, ancestralidade e resistência.
    Local: Garanhuns/PE
  • Banco Municipal de Sementes – Troca de sementes crioulas e preservação da biodiversidade.
    Local: Jucati/PE
  • Territórios Indígenas Xukuru do Ororubá – Adaptação e mitigação baseadas nos saberes ancestrais da agricultura indígena.
    Local: Pesqueira/PE
  • 12h às 14h – Almoço
  • 15h às 17h – Plenária Oficial do Evento
    Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE
  • 19h às 22h – Arraiá da Adaptação
    Confraternização temática com forró e feirinha de produtos locais
    Local: Centro de Formação Paulo Freire, Normandia, Caruaru/PE

04/10 – Sexta-feira

  • 8h às 10h – Visita ao Sítio Arqueológico do Catimbau
    Imersão na história e cultura do Semiárido
    Local: Parque Nacional do Vale do Catimbau, Buíque/PE
  • 10h às 13h – Participação dos povos indígenas de Pernambuco
    Experiências de cultura e resistência no Semiárido
    Local: Ecosítio, Parque Nacional do Vale do Catimbau, Buíque/PE
  • 13h às 15h – Almoço
  • 15h às 21h – Retorno da Comitiva à Cidade do Recife
  • Sítio Carneirinho (Caruaru/PE) – Mulheres agricultoras fortalecem autonomia feminina e segurança alimentar.
  • Sítio Serrote dos Bois (Caruaru/PE) – Substituição de cultivos para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.
  • Vertentes (Vertentes/PE) – Tecnologias sociais para transformar a escassez hídrica em produção agroecológica diversificada.

