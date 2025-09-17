fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: quarta-feira (17) segue com chance de chuva fraca no Litoral e tempo firme no interior de Pernambuco

Temperaturas devem variar entre 16°C e 34°C em Pernambuco nesta quarta-feira (17), com destaque para o calor e a baixa umidade no Sertão

Por Eduardo Scofi Publicado em 17/09/2025 às 7:18 | Atualizado em 17/09/2025 às 7:19
Zona Norte do Recife amanheceu ensolarada nesta quarta-feira (17)
Zona Norte do Recife amanheceu ensolarada nesta quarta-feira (17) - Cortesia/ Giovanna Melo

Clique aqui e escute a matéria

O tempo em Pernambuco nesta quarta-feira (17) deve manter o padrão dos últimos dias: nebulosidade mais intensa, porém leve, no Litoral e tempo estável no interior. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há possibilidade de chuva fraca nas regiões da Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife. No Agreste e no Sertão, o dia será ensolarado, sem expectativa de precipitações.

Leia Também

Meteorologia em Pernambuco

Na capital Recife, as temperaturas variam entre 25°C e 29°C, com umidade oscilando de 90% a 55%. Em Carpina, na Mata Norte, os termômetros ficam entre 21°C e 30°C, com índices de umidade próximos de 90% pela manhã e queda para 40% no período mais quente do dia. Em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, a mínima é de 20°C e a máxima chega a 30°C.

No Agreste, Caruaru registra mínima de 17°C e máxima de 31°C, com variação de umidade entre 100% e 40%. Já no Sertão, Serra Talhada tem mínima de 16°C e máxima de 34°C, enquanto Petrolina, no Sertão do São Francisco, apresenta temperaturas entre 19°C e 33°C, ambas com forte amplitude térmica e baixa umidade durante a tarde.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (16) em Pernambuco terá leve instabilidade no Litoral e tempo firme no interior
Meteorologia

Previsão do tempo: terça-feira (16) em Pernambuco terá leve instabilidade no Litoral e tempo firme no interior
Após protesto na BR-408, governo anuncia obras na PE-020 e licitação para a Ponte de Tiúma
Protesto

Após protesto na BR-408, governo anuncia obras na PE-020 e licitação para a Ponte de Tiúma

Compartilhe

Tags