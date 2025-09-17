Previsão do tempo: quarta-feira (17) segue com chance de chuva fraca no Litoral e tempo firme no interior de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Temperaturas devem variar entre 16°C e 34°C em Pernambuco nesta quarta-feira (17), com destaque para o calor e a baixa umidade no Sertão

O tempo em Pernambuco nesta quarta-feira (17) deve manter o padrão dos últimos dias: nebulosidade mais intensa, porém leve, no Litoral e tempo estável no interior. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há possibilidade de chuva fraca nas regiões da Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife. No Agreste e no Sertão, o dia será ensolarado, sem expectativa de precipitações.

Na capital Recife, as temperaturas variam entre 25°C e 29°C, com umidade oscilando de 90% a 55%. Em Carpina, na Mata Norte, os termômetros ficam entre 21°C e 30°C, com índices de umidade próximos de 90% pela manhã e queda para 40% no período mais quente do dia. Em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, a mínima é de 20°C e a máxima chega a 30°C.

No Agreste, Caruaru registra mínima de 17°C e máxima de 31°C, com variação de umidade entre 100% e 40%. Já no Sertão, Serra Talhada tem mínima de 16°C e máxima de 34°C, enquanto Petrolina, no Sertão do São Francisco, apresenta temperaturas entre 19°C e 33°C, ambas com forte amplitude térmica e baixa umidade durante a tarde.

