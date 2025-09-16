Pernambuco inicia restauração da Igreja de São Pedro Mártir em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A igreja, que está fechada desde 2015, passará por uma reforma orçada em R$ 1,2 milhão, com o objetivo de preservar o patrimônio histórico

A governadora Raquel Lyra assinou, nesta terça-feira (16), a ordem de serviço para a restauração da Igreja de São Pedro Mártir de Verona, localizada no bairro do Carmo, em Olinda. A igreja, que está fechada desde 2015, passará por uma reforma orçada em R$ 1,2 milhão, com o objetivo de preservar o patrimônio histórico e reabrir o espaço para a comunidade.

A iniciativa faz parte de uma série de obras de preservação do patrimônio do estado, que incluem intervenções no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE) e no Mosteiro de São Bento, ambos em Olinda. A vice-governadora Priscila Krause e o superintendente do Iphan em Pernambuco, Fred Brennand, estiveram presentes na assinatura.

"Quando olhamos para Olinda, vemos que é um patrimônio da humanidade e precisa ser cuidado com dignidade. A partir desses investimentos, vamos devolver ao pernambucano, ao olindense, ao Brasil e ao mundo patrimônios que falam sobre a nossa cultura, a nossa história e a nossa religiosidade”, destacou a governadora.

Detalhes da restauração



A obra, que será executada pela Fundarpe com recursos do Iphan por meio do Novo PAC, inclui:

Recuperação de fachadas, pisos, esquadrias e telhados.

Modernização das instalações elétricas e novo sistema de iluminação.

Implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio.

Adequações de acessibilidade.

A restauração também permitirá que o espaço seja utilizado para novos fins, como eventos religiosos e encontros da comunidade, além das celebrações eucarísticas tradicionais.

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, ressaltou o compromisso da gestão estadual com a preservação histórica. "O Governo do Estado tem fortalecido a Fundarpe como órgão de preservação do nosso patrimônio. Só aqui em Olinda, já são três obras em andamento. Em todo o estado, já somamos R$ 75 milhões investidos", afirmou.

Vistorias em outros pontos históricos



Antes da assinatura, a governadora visitou as obras do MAC-PE, que recebe R$ 3,8 milhões para conservação e restauro do edifício histórico. O projeto prevê a modernização de sistemas de segurança, climatização e acessibilidade.

Em seguida, a comitiva vistoriou o Mosteiro de São Bento, onde duas frentes de trabalho estão em andamento com investimentos de mais de R$ 15 milhões. As obras incluem reforço estrutural, geotecnia e restauração de bens integrados. A previsão é que a nave e a capela-mor do mosteiro sejam reabertas para celebrações em junho de 2026.

Para o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, a restauração da igreja "é devolver à comunidade esse espaço vital de espiritualidade e de fé". A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, destacou a importância dos investimentos para o turismo da cidade. "Quando observamos investimentos voltados especialmente à fé e à religiosidade das pessoas, entendemos que há um cuidado ao próximo", disse.