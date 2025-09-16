fechar
João Campos se reúne com Alckmin e deputados do PSB em Brasília

Prefeito do Recife e presidente nacional do PSB participa de jantar promovido por Geraldo Alckmin com a bancada federal do partido

Por Pedro Beija Publicado em 16/09/2025 às 22:24
Prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos participa de jantar promovido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), nesta terça-feira (16)
Prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos participa de jantar promovido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), nesta terça-feira (16) - Arquivo Pessoal

*Com informações do jornal O Globo

O prefeito do Recife e presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), João Campos, participa de jantar promovido pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), nesta terça-feira (16), no Palácio do Jaburu, em Brasília.

O jantar contará com a presença da bancada de deputados federais do partido, a convite de Alckmin, que também acumula o cargo de Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A informação foi divulgada pelo blog do Lauro Jardim, no jornal O Globo.

De acordo com a publicação, o jantar tem como objetivo promover a aproximação com os parlamentares. A bancada do PSB na Câmara conta, atualmente, com 16 integrantes, e é liderada pelo pernambucano Pedro Campos, irmão de João. O cenário político nacional também será discutido no evento.


 

 

