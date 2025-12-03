"O Agente Secreto" é indicado a Melhor Filme Internacional no Spirit Awards

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Indicação é a terceira do pernambucano Kleber Mendonça Filho na história da premiação, que é uma das mais importantes da temporada.

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, foi indicado a Melhor Filme Internacional no Independent Spirit Awards.

Realizado pela Film Independent, organização de realizadores que incentiva o cinema independente, o prêmio é uma das mais importantes premiações da temporada.

A nomeação representa a terceira vez em que o diretor pernambucano compete pelo prêmio e representa o Brasil na categoria de Filme Internacional. Em 2016 e 2020, respectivamente, “Aquarius” e “Bacurau”, dirigido ao lado de Juliano Dornelles, levaram o país até a premiação.

Na última semana, “O Agente Secreto” foi reconhecido com o prêmio de Melhor Roteiro, na premiação do Círculo de Críticos de Santiago, onde também foi finalista nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante (Tânia Maria) e Melhor Ator (Wagner Moura).

Além disso, a produção venceu os prêmios de Melhor Ator e Melhor Filme Internacional da Associação de Críticos de Nova York (NYFCC).

A temporada do filme segue nesta quinta-feira, 4, com o IndieWire Honors, concedido a Wagner Moura por sua atuação no longa. A produção também está entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, representada por Gabriel Domingues (Elenco) e Rita Azevedo (Figurino). As nomeações serão reveladas na próxima sexta-feira, 5 de dezembro.

“O Agente Secreto” iniciou sua campanha de lançamento nos Estados Unidos com críticas positivas dos principais jornais e atualmente conta com 99% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes – uma das taxas mais altas entre os cotados para a temporada.

No Brasil, “O Agente Secreto” segue nos cinemas, com mais de 910 mil ingressos vendidos. O filme se encaminha agora para se tornar apenas o segundo longa brasileiro lançado em 2025 a alcançar 1 milhão de espectadores.