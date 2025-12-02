'O Agente Secreto' conquista dois prêmios no NYFCC e marca presença inédita para o cinema brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O longa venceu como Melhor Filme Internacional e Wagner Moura recebeu o título de Melhor Ator, sendo o primeiro brasileiro a conquistar o feito

O filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura foram reconhecidos nesta segunda-feira (1º) pelo New York Film Critics Circle (NYFCC), uma das premiações mais tradicionais da crítica norte-americana.

O longa venceu como Melhor Filme Internacional, enquanto Moura recebeu o título de Melhor Ator, tornando-se o primeiro brasileiro a ganhar uma categoria de atuação na história da entidade.

A vitória também marca um novo capítulo na trajetória de Kleber Mendonça Filho no NYFCC. O diretor pernambucano é premiado na associação pela segunda vez: em 2020, Bacurau, codirigido com Juliano Dornelles, também levou o troféu de Filme Internacional.

Com os novos reconhecimentos, O Agente Secreto chega a 26 prêmios acumulados ao longo da temporada.

A agenda de distinções segue movimentada. Wagner Moura será homenageado nesta quinta (4) no IndieWire Honors por sua interpretação no longa.

O filme também aparece entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, nas áreas de elenco (Gabriel Domingues) e figurino (Rita Azevedo). A lista oficial de nomeados será divulgada em 5 de dezembro.

No exterior, a recepção crítica ao longa tem sustentado o interesse por sua campanha internacional.

Agente Secreto reúne 99% de aprovação no Rotten Tomatoes e, após estrear em Portugal e na Alemanha — onde soma mais de 40 mil espectadores — amplia agora seu circuito nos Estados Unidos, chegando nesta semana a São Francisco e Boston.

A expansão segue até 19 de dezembro, alcançando Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Austin e outras cidades. Na França, o lançamento está confirmado para 17 de dezembro.

No Brasil, o filme mantém desempenho expressivo nas salas de cinema, com mais de 910 mil ingressos vendidos. A produção deve se tornar apenas o segundo título nacional lançado em 2025 a ultrapassar 1 milhão de espectadores.

Trata-se, até o momento, do maior sucesso comercial da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da distribuidora Vitrine Filmes. A estreia nacional contou com patrocínio master da Petrobras, que celebra 30 anos de apoio ao audiovisual brasileiro.

O Agente Secreto é uma coprodução da CinemaScópio com parceiros internacionais: a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. No Brasil, a distribuição é assinada pela Vitrine Filmes.

Sinopse



Ambientado no Recife de 1977, o filme acompanha Marcelo, especialista em tecnologia que retorna à cidade natal buscando tranquilidade após um passado marcado por tensões.

O reencontro com o lugar, porém, revela que o refúgio desejado está longe de se concretizar.