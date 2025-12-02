3 filmes recém-lançados nos cinemas para assistir na HBO Max em dezembro
Clique aqui e escute a matéria
Em dezembro, a HBO Max reforça o catálogo com estreias de grande impacto. A cada mês, a iniciativa Do Cine pra HBO Max garante que produções elogiadas cheguem rapidamente ao streaming. Assim, quem ama cinema ganha opções para curtir histórias intensas, emocionantes e cheias de estilo sem sair do sofá. Neste mês, três filmes chamam atenção pela força do elenco e pela qualidade das tramas.
Confira três filmes imperdíveis para assistir em dezembro na HBO Max.
Ladrões – disponível a partir de 5 de dezembro
A história apresenta Hank Thompson, vivido por Austin Butler, um ex-talento do beisebol que agora trabalha em um bar. Com vida aparentemente tranquila ao lado da namorada, interpretada por Zoë Kravitz, ele é empurrado para o submundo criminoso de Nova Iorque após aceitar cuidar do gato do vizinho, papel de Matt Smith. A narrativa ganha ritmo com tensão crescente e momentos de pura adrenalina, reforçando a assinatura do diretor Darren Aronofsky.