3 filmes recém-lançados nos cinemas para assistir na HBO Max em dezembro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 7:05
Em dezembro, a HBO Max reforça o catálogo com estreias de grande impacto. A cada mês, a iniciativa Do Cine pra HBO Max garante que produções elogiadas cheguem rapidamente ao streaming. Assim, quem ama cinema ganha opções para curtir histórias intensas, emocionantes e cheias de estilo sem sair do sofá. Neste mês, três filmes chamam atenção pela força do elenco e pela qualidade das tramas.

Confira três filmes imperdíveis para assistir em dezembro na HBO Max.

Ladrões – disponível a partir de 5 de dezembro

A história apresenta Hank Thompson, vivido por Austin Butler, um ex-talento do beisebol que agora trabalha em um bar. Com vida aparentemente tranquila ao lado da namorada, interpretada por Zoë Kravitz, ele é empurrado para o submundo criminoso de Nova Iorque após aceitar cuidar do gato do vizinho, papel de Matt Smith. A narrativa ganha ritmo com tensão crescente e momentos de pura adrenalina, reforçando a assinatura do diretor Darren Aronofsky.

Tese sobre uma domesticação – disponível a partir de 5 de dezembro

O longa acompanha uma atriz transexual famosa e seu marido advogado que decidem adotar uma criança. A busca por uma vida familiar estável enfrenta resistência quando o casal visita o povoado natal da artista. A trama avança com conflitos sociais, escolhas difíceis e reflexões sobre pertencimento.

A Grande Viagem da Sua Vida – disponível a partir de 26 de dezembro

A produção reúne Margot Robbie e Colin Farrell em uma aventura fantástica. Os dois interpretam solteiros que se conhecem durante um casamento e acabam entrando em uma jornada cheia de descobertas. A viagem os leva a revisitar momentos marcantes e a encarar possibilidades capazes de transformar seus caminhos.

