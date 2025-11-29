fechar
Diretor de O Agente Secreto revela primeiros detalhes de seu novo filme

Por Observatório do Cinema Publicado em 29/11/2025 às 14:44
Enquanto percorre a temporada de premiações com O Agente Secreto, candidato brasileiro ao Oscar, o diretor Kleber Mendonça Filho já tem em mente seu próximo projeto. Em entrevista ao Deadline durante a noite de abertura do Festival de Marrakech, o diretor revelou que seu próximo longa deve ser um drama ambientado no Recife da década de 1930.

“O próximo filme, se o roteiro ficar bom… deve se passar nos anos 1930 em Recife, a cidade onde todos os meus filmes acontecem”, disse Mendonça Filho no tapete vermelho.

O cineasta explicou que ainda é cedo para divulgar detalhes, mas adiantou que a trama irá se apoiar em acontecimentos reais que marcaram o porto recifense no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial.

“Sempre foi uma grande cidade portuária, então muitas coisas loucas aconteceram nos anos 30, pouco antes da guerra estourar… é tudo o que posso dizer por enquanto”, afirmou, interrompendo-se antes de revelar mais informações.

O Agente Secreto é ambientado em 1977, no qual Wagner Moura dá vida à Marcelo, um professor especializado em tecnologia que “decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida. Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana do Carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir. Para piorar a situação, ele começa a ser espionado pelos vizinhos. Inesperadamente, a cidade que ele acreditou que o acolheria ficou longe de ser o seu refúgio”.

Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius) comanda o roteiro e a direção.

Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Laura Lufési, Alice Carvalho, Udo Kier, Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco e Wilson Rabelo completam o elenco.

O Agente Secreto fez história e representou várias conquistas para o Brasil no festival de Cannes, uma das maiores vitrines do cinema mundial. Wagner Moura, protagonista do longa, levou o prêmio de Melhor Ator, um feito inédito, marcando a primeira vez que um ator brasileiro vence no festival. Enquanto isso, Kleber Mendonça Filho finalmente foi consagrado como Melhor Diretor em sua quinta participação em Cannes.

O filme também recebeu prêmios da crítica internacional, como o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema), que reúne jornalistas de mais de 50 países, e o “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai).  

Além disso, O Agente Secreto é o representante do Brasil no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional.

O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas brasileiros.

