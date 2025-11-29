fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/11/2025 às 8:54
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Neste domingo (30), às 00h40, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Invasão.

Ficha Técnica:

Invasão

Título Original: Breaking In

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: James Mcteigue

Elenco: Ajiona Alexus; Billy Burke; Gabrielle Union; Levi Meaden; Mark Furze;Richard Cabral;Seth Carr

Classe: Suspense

Sinopse:

Shaun Russell é uma mulher que não vai parar por nada para resgatar seus dois filhos, feitos de refém em uma casa com uma segurança impenetrável.

