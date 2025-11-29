fechar
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/11/2025 às 8:02
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 01/12/2025

Sessão da Tarde

Kong: A Ilha da Caveira

Título Original: Kong: Skull Island

País de Origem: Americana; vietnamita

Ano de Produção: 2017

Diretor: Jordan Vogt-Roberts

Elenco: Tom Hiddleston; Samuel L. Jackson; Brie Larson; John C. Reilly

Classe: Aventura

Sinopse

Bill tenta obter a verba necessária para bancar uma expedição a uma ilha perdida. Ele acredita que lá existam monstros, mas precisa de provas concretas.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 02/12/2025

Sessão da Tarde

Peter Pan

Título Original: Pan

País de Origem: Australiana

Ano de Produção: 2015

Diretor: Joe Wright

Elenco: Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh Jackman

Classe: Fantasia/Fantástico, Aventura

Sinopse

Peter, que vive em um orfanato, é levado a um mundo chamado Terra do Nunca, onde vive aventuras incríveis enquanto tenta descobrir o segredo de sua mãe.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 03/12/2025

Sessão da Tarde

A História de Simone Biles: Coragem Para Vencer

Título Original: The Simone Biles Story: Courage to Soa

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Vanessa Parise

Elenco: Jeanté Godlock, Tisha Campbell-Martin, Raven Bowens, Dion Riley

Classe: Documentário

Sinopse

A trajetória da atleta, desde sua vida em um orfanato até as incontáveis horas de treino que a levaram até as Olimpíadas do Rio, em 2016.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 04/12/2025

Sessão da Tarde

Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo

Título Original: Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2020

Diretor: Mauro Lima

Elenco: Ronaldo Reis, Suely Franco, Miriam Freeland, Perfeito Fortuna, Rafael Cardoso, Claudia Netto, Alinne Moraes, Luciano Quirino, Klara Castanho, Anderson Lima, Charles Myara, Nicole Orsini, Carol Futuro, Sávio Moll, Pedro Motta, Lazaro Ramos, Alexandra Richter, Leticia Braga, Débora Ozório

Classe: Infantil

Sinopse

Pippo, Sol, Bento e Berenice se veem em apuros quando Severino encontra objeto pendurado em um penhasco, que era, na verdade, uma das faces do Medalhão de Uzur.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 05/12/2025

Sessão da Tarde

Pai Em Dose Dupla 2

Título Original: Daddy’s Home 2

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Sean Anders

Elenco: Jonh Lithgow, Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Mel Gibson, Will Ferrel

Classe: Comédia

Sinopse

Após resolverem diferenças, Brad e Dusty precisam lidar com uma situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.

