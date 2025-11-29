Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Clique aqui e escute a matéria
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 01/12/2025
Sessão da Tarde
Kong: A Ilha da Caveira
Título Original: Kong: Skull Island
País de Origem: Americana; vietnamita
Ano de Produção: 2017
Diretor: Jordan Vogt-Roberts
Elenco: Tom Hiddleston; Samuel L. Jackson; Brie Larson; John C. Reilly
Classe: Aventura
Sinopse
Bill tenta obter a verba necessária para bancar uma expedição a uma ilha perdida. Ele acredita que lá existam monstros, mas precisa de provas concretas.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 02/12/2025
Sessão da Tarde
Peter Pan
Título Original: Pan
País de Origem: Australiana
Ano de Produção: 2015
Diretor: Joe Wright
Elenco: Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh Jackman
Classe: Fantasia/Fantástico, Aventura
Sinopse
Peter, que vive em um orfanato, é levado a um mundo chamado Terra do Nunca, onde vive aventuras incríveis enquanto tenta descobrir o segredo de sua mãe.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 03/12/2025
Sessão da Tarde
A História de Simone Biles: Coragem Para Vencer
Título Original: The Simone Biles Story: Courage to Soa
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2018
Diretor: Vanessa Parise
Elenco: Jeanté Godlock, Tisha Campbell-Martin, Raven Bowens, Dion Riley
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Classe: Documentário
Sinopse
A trajetória da atleta, desde sua vida em um orfanato até as incontáveis horas de treino que a levaram até as Olimpíadas do Rio, em 2016.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 04/12/2025
Sessão da Tarde
Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo
Título Original: Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2020
Diretor: Mauro Lima
Elenco: Ronaldo Reis, Suely Franco, Miriam Freeland, Perfeito Fortuna, Rafael Cardoso, Claudia Netto, Alinne Moraes, Luciano Quirino, Klara Castanho, Anderson Lima, Charles Myara, Nicole Orsini, Carol Futuro, Sávio Moll, Pedro Motta, Lazaro Ramos, Alexandra Richter, Leticia Braga, Débora Ozório
Classe: Infantil
Sinopse
Pippo, Sol, Bento e Berenice se veem em apuros quando Severino encontra objeto pendurado em um penhasco, que era, na verdade, uma das faces do Medalhão de Uzur.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 05/12/2025
Sessão da Tarde
Pai Em Dose Dupla 2
Título Original: Daddy’s Home 2
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2017
Diretor: Sean Anders
Elenco: Jonh Lithgow, Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Mel Gibson, Will Ferrel
Classe: Comédia
Sinopse
Após resolverem diferenças, Brad e Dusty precisam lidar com uma situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br