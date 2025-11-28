fechar
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/11/2025 às 8:23
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (29), às 0h15, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Acertando O Tom.

Ficha Técnica:

Acertando O Tom

Título Original: Praise This

País de Origem: Norte-americana

Ano de Produção: 2023

Diretor: Tina Gordon Chism

Elenco: Quavo, Chloe Bailey, Anjelika Washington

Classe: Musical, Comédia

Sinopse:

Sam é uma jovem que sonha em viver de música, mas, quando é forçada a se mudar e a entrar num coral gospel, ela precisa lidar com novos desafios.

