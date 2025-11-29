fechar
Observatório da Tv | Notícia

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/11/2025 às 8:33
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (30), às 12h30, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Creed III.

Ficha Técnica:

Creed III

Título Original: Creed III

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2024

Diretor: Michael B. Jordan

Elenco: Florian Munteanu; Jonathan Majors; Michael B. Jordan; Tessa Thompson; Wood Harris

Classe: Drama, Esporte

Sinopse:

Creed está no auge da carreira e construindo uma vida sólida. Seu passado volta à tona quando um amigo e ex-prodígio do boxe retorna após sair da prisão.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Compartilhe

Tags