Wagner Moura recebe prêmio internacional por "O Agente Secreto"

Premiado no Festival de Cannes por "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura receberá mais uma honraria internacional.

Wagner Moura e o filme "O Agente Secreto" seguem causando impacto global!

Após uma trajetória vitoriosa no Festival de Cannes, o filme de Kleber Mendonça Filho rende mais um prêmio para Wagner, que será um dos premiados com o IndieWire Honors 2025.

Promovida pelo IndieWire, conceituada publicação norte-americana de cinema, a premiação celebra cineastas, atores e outros artistas responsáveis por trabalhos cinematográficos notáveis do ano.

Ao anunciar a entrega do prêmio Performance Award para Wagner Moura, o IndieWire destaca a trajetória do ator na atual temporada de premiações, incluindo sua posição como o primeiro sul-americano a ganhar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes.

"Embora o filme submetido ao Oscar de Melhor Filme Internacional trate especificamente do sofrimento das vítimas da ditadura brasileira, a interpretação de Moura como [Marcelo] Alves, um homem de princípios em uma sociedade corrupta, ressoa profundamente com os tempos atuais", escreveu a publicação.



Outros nomes premiados pelo IndieWire incluem Adam Sandler ("Jay Kelly"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra") e Kristen Stewart, que estreia como diretora no filme "A Cronologia da Água". A cerimônia de premiação está marcada para 4 de dezembro, em Los Angeles, EUA.

Filmado em grande parte no Recife (PE), "O Agente Secreto" é um thriller ambientado nos anos 70, em meio à ditadura militar brasileira, com foco em Marcelo (Wagner Moura), perseguido político que retorna à cidade.

O filme foi escolhido como representante do Brasil para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. São esperadas indicações a esta categoria e também outras, como Melhor Ator.