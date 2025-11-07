Tânia Maria, a revelação de 78 anos que emociona o mundo em "O Agente Secreto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A potiguar que trocou as agulhas pelo cinema encanta o público internacional e mostra que o talento e a coragem não têm idade

Se você assistiu a O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, provavelmente se encantou por Dona Sebastiana, a personagem acolhedora, espirituosa e inesquecível interpretada por Tânia Maria.



Aos 78 anos, a atriz potiguar tem roubado os holofotes e o coração da crítica internacional, sendo apontada como uma das grandes apostas ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Um feito impressionante para quem entrou no cinema apenas aos 72 anos, provando que nunca é tarde para começar um novo capítulo na vida.

Nascida em Santo Antônio da Cobra, no Rio Grande do Norte, Tânia Maria sempre viveu longe dos estúdios e bem perto das agulhas. Antes de brilhar nas telas, ela era artesã, conhecida por transformar materiais recicláveis em tapetes e peças decorativas.

Sua estreia foi como figurante em Bacurau (2019), também dirigido por Mendonça Filho. O diretor logo percebeu o talento natural e o carisma da costureira e escreveu especialmente para ela o papel de Dona Sebastiana, uma mulher que acolhe perseguidos políticos em um edifício do Recife, durante os anos 1970.

Com um humor afetuoso e uma presença luminosa, Tânia conquistou o público e a crítica. A revista Variety e o The Hollywood Reporter já a colocaram nas listas de apostas para o Oscar, ao lado de nomes como Margaret Qualley e Mia Goth. Desde então, sua trajetória no audiovisual só cresce: ela também está em Seu Cavalcanti (2024), na série Delegado (2026) e no longa de ficção científica Yellow Cake, ainda sem data de estreia.

Além do talento, Tânia inspira com suas atitudes fora das telas. Fumante por 65 anos, largou o vício para poder viajar o mundo com o filme. Seu método de decorar falas é artesanal, literalmente: ela transcreve cada palavra à mão para memorizar melhor.

Em entrevistas, costuma contagiar o público com sua sabedoria e vitalidade. “A idade é o que a pessoa quer. Se você quer ser velha, fique velha. Eu não sou velha. O negócio é viver. Viva a sua vida”, disse em uma coletiva, arrancando aplausos e sorrisos.

De costureira a estrela internacional, Tânia Maria é o retrato da coragem, da alegria e da reinvenção. Sua história emociona porque é real, feita de fragmentos de vida, de sonhos costurados com paciência e brilho genuíno.

