Marina Ruy Barbosa revela se teve contato com Suzane von Richthofen para série Tremembé

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/11/2025 às 7:40
Marina Ruy Barbosa abriu o jogo sobre a repercussão de Tremembé, em que interpretou Suzane von Richthofen na série do Prime Video sobre o “presídio dos famosos”, como a unidade penitenciária ficou conhecida.

Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz revelou se teve contato com a condenada pelo assassinato dos pais. Sincera, ela admitiu que conhecê-la nunca fez parte dos planos para compor sua versão da mulher.

“Nunca tive nenhum contato com ela e essa vontade também nunca nem fez parte do meu processo criativo. Eu acho que são coisas que caminham separadamente, apesar de serem tão juntas”, disse Marina Ruy Barbosa, que apontou que o objetivo principal de Tremembé não é “romantizar ou glamourizar” os criminosos presos na penitenciária do interior de São Paulo.

“Nós vemos outras notícias que chocam, mas ela passa um pouco mais rápido para a gente e não nos atravessa do jeito que esses casos atravessaram na época que aconteceram, acho que pelo excesso de informação. Isso também vale para um dos diversos debates que a série traz. Quem assistir direito vai entender, compreender, refletir, pensar, conversar com o colega do lado e repensar em várias coisas”, apontou a artista.

Por fim, Marina Ruy Barbosa reconheceu que a penitenciária ofertava privilégios para os criminosos encarcerados. “Aquilo não representa exatamente o sistema carcerário do Brasil, porque Tremembé é uma prisão diferenciada. Quem está nessa prisão tem um certo tipo de privilégio”, disse.

