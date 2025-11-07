Docerias em Recife: 5 lugares imperdíveis para comer sobremesa na capital pernambucana
Descubra a rota mais doce de Recife! De clássicos a novidades, confira 5 docerias da capital com espaços instagramáveis e sobremesas deliciosas
Recife, a capital pernambucana, é um caldeirão cultural efervescente, e a gastronomia não fica atrás. Seus sabores marcantes, que misturam a tradição nordestina com influências contemporâneas, se manifestam de maneira especial no universo das sobremesas e docerias.
Para quem busca uma pausa açucarada, seja para um café da tarde ou para complementar uma refeição, a cidade oferece verdadeiros refúgios doces.
Nos últimos anos, o cenário das docerias recifenses evoluiu, acompanhando a tendência nacional de espaços "instagramáveis" – ambientes que são um convite à foto, com decoração caprichada e pratos que são verdadeiras obras de arte.
Essa combinação de boa comida com visual atraente transformou o simples ato de comer um doce em uma experiência completa.
Neste guia de gastronomia local, focamos em estabelecimentos que não apenas entregam sabor de excelência, mas que também são frequentemente citados por amantes de doces. Prepare-se para conhecer locais que são paradas obrigatórias para quem vive ou visita a capital.
Se você é ama conhecer lugares novos e está em busca de onde comer sobremesa em Recife, confira a seguir a nossa seleção de 5 docerias imperdíveis que prometem elevar sua experiência açucarada a outro nível.
1. Orange Bake Confeitaria
A Orange Bake referência em doces autorais, brunch, salgados artesanais e almoço saboroso, a sua vitrine é um convite à pausa: bolos caseiros e autorais como o Bolo Flores, sobremesas exclusivas como o Morango do Amor e o Amor de Uvinha, além de cafés especiais de grãos selecionados.
Também possui em seu cardápio salgados de produção própria, quiches, massas e pratos frescos para o almoço.
Seja para café da manhã, brunch, almoço ou encomendas, a Orange Bake, localizada no bairro de Boa Viagem, é reconhecida como uma das melhores confeitarias e cafeterias de Recife.
Experimente em loja ou solicite pelo iFood e viva momentos inesquecíveis.
Serviço
OrangeBake Confeitaria
Endereço: R. Padre Giordano, 310 - Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: segunda a quinta de 12h às 20h, sexta de 12h às 21h e sábado e domingo de 8h30 às 21h
Instagram: @orangebake
Reservas e informações: (81) 97111-8889
2. Lupa Confeitaria
A Lupa Confeitaria é uma doceria que vale a pena conhecer!
A doceria participa de todos os eventos do ano, com criatividade, diversão e muito sabor! Com um ambiente super instagramável e confortável, o local é ideal para ir com as amigas e tirar boas fotos.
Além disso, possui um cardápio com opções de lanches salgados, milkshake, banoffe e muito mais!
Lugar perfeito para ir com amizades, date e família, tem estacionamento e uma boa iluminação para fotos, uma musiquinha gostosa no fundo, em uma ambiente todo climatizado. O atendimento é atencioso e seus preços são ótimos.
Serviço
Lupa Confeitaria
Endereço: Rua Conde de Irajá, 705 - Torre, Recife - PE
Funcionamento: terça a domingo de 12h às 19h
Instagram: @lupaconfeitaria
Reservas e informações: (81) 99653-8777
3. Empório Doces
Doceria que parece a própria casa da Barbie com preços excelentes, a Empório dos Doces pode até parecer pequena, mas o ambiente é muito aconchegante e lindo.
De salgado a doces, o local possui uma culinária diversa e super saborosa. A casa cor de rosa é ideal para ir com amigos e familiares.
A doceria possui um cardápio com combos de doces, salgados e bebida com valores a partir de R$ 28,90.
Serviço
Empório Doces
Endereço: Estrada do Arraial, 2622 - Tamarineira, Recife - PE
Funcionamento: segunda a sábado de 11h às 19h
Instagram: @emporiodocespe
Reservas e informações: (81) 3071-7131 ou (81) 98515-6635
4. Sasa Doces
Doceria artesanal, especializada em brigadeiros, bolos e sobremesas irresistíveis, nosso objetivo é adoçar o momento do seu dia com sabores únicos.
A influencer Sofia Santino é sócia da doceria Sasa Doces ao lado das irmãs, Samanta Santino e Sabrina Santino. Um local com espaço instagramável e com cores temáticas de verde e rosa.
Uma iluminação e ambiente agradável para levar seus amigos e familiares. A doceria também possui uma loja com produtos oficiais da marca, como blusas e boné.
Serviço
Sasa Doces
Endereço: R. Prof. Mário de Castro, 425 - Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: terça a domingo de 12h às 19h
Instagram: @samantasantinodoces
Reservas e informações: (81) 98933-0700
5. Dani Aires Boleria
Dani Aires Boleria é a primeira boleria com rodízio de bolo em Pernambuco. O espaço é um verdadeiro refúgio para curtir uma tarde com bolos fofinhos e deliciosos.
O rodízio conta com seis opções de bolo caseirinhos, duas opções recheadas e duas bebidas a sua escolha. Ele é feito por dupla e custa R$ 89,90 para duas pessoas.
Um programa ideal para quem possui um espírito de senhora e adora um bom bolo com café.
Serviço
Dani Aires Boleria
Endereço: R. do Futuro, 504 - Graças, Recife - PE
Funcionamento: terça de 16h às 21h, quarta a domingo de 24h às 21h
Instagram: @daniairesboleria
Reservas e informações: (81) 98171-4571