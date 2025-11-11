'O Agente Secreto' tem maior abertura de filme nacional de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Longa de Kleber Mendonça Filho atingiu a marca de 340 mil espectadores, sendo a melhor abertura em público da carreira do diretor

"O Agente Secreto" movimentou cerca de 280 mil espectadores na maior abertura de um filme brasileiro em 2025, após lançamento na última quinta-feira (6).

O longa de Kleber Mendonça Filho atingiu a marca de 340 mil espectadores após as sessões de pré-estreia (cerca de 57,4 mil ingressos). Os dados são da Comscore.

Perna Cabeluda: Por que a lenda de 'O Agente Secreto' fala mais sobre a ditadura do que se imagina

Crítica: 'O Agente Secreto' usa o thriller político para expor as lacunas da memória no Brasil Leia Também

A trama protagonizada por Wagner Moura também estreou como recordista em termos de circuito de abertura, como o lançamento brasileiro de maior alcance em 2025: mais de 700 cinemas e 1,4 mil salas de todo o Brasil.

Melhor abertura do diretor

"O Agente Secreto" também teve a melhor abertura em público da carreira de Kleber Mendonça Filho, e foi apenas o segundo longa brasileiro a abrir na liderança em 2025, de acordo com o Filme B.

O resultado nas bilheterias reflete a alta expectativa do público sobre a produção que vem representando o Brasil pelos principais festivais de cinema do mundo, além de reforçar o crescente movimento de reconexão entre os espectadores brasileiros e o cinema nacional.

Acessibilidade

O circuito de estreia de "O Agente Secreto" se destacou também pela proposta de inclusão, com cópias acessíveis para cinemas selecionados.

Em um movimento atípico para um filme em sua semana de lançamento, o longa chegou com Legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE) no CineSesc (São Paulo), Cinema do Dragão (Fortaleza), Cinemateca Paulo Amorim (Porto Alegre) e Cinema São Luiz (Recife). A expectativa é ampliar as sessões com esse recurso na próxima semana.

Pelo mundo

Além do movimento nas bilheterias brasileiras, "O Agente Secreto" segue fazendo barulho também nos festivais internacionais.

Neste fim de semana, Wagner Moura recebeu novo prêmio de melhor ator por sua atuação no longa, dessa vez no Newport Beach Film Festival, nos Estados Unidos.

Em sua trajetória pelo Brasil e pelo mundo, "O Agente Secreto" passou por mais de 50 festivais de cinema, conquistando quase 20 prêmios (veja lista completa) no caminho, incluindo os de Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) em Cannes, onde fez sua estreia mundial.

