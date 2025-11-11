fechar
Cultura | Notícia

Mirtes comenta referência ao Caso Miguel em 'O Agente Secreto': "Importante para não cair no esquecimento"

Novo filme de Kleber Mendonça Filho faz uma referência ao episódio que chocou o país em 2020; 'Sou muito grata ao diretor e a toda a equipe', diz mãe

Por Emannuel Bento Publicado em 11/11/2025 às 17:13
Filme 'O Agente Secreto' faz referência ao Caso Miguel, ocorrido no Recife, em 2020
Filme 'O Agente Secreto' faz referência ao Caso Miguel, ocorrido no Recife, em 2020

Quem assistiu a "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho, talvez tenha percebido uma referência ao Caso Miguel, episódio que chocou o país em 2020, quando um menino de 5 anos, deixado aos cuidados da patroa de sua mãe, morreu após cair do nono andar de um prédio de luxo no Recife.

(Alerta de spoiler)

No longa, o Instituto de Identificação onde trabalha Marcelo (Wagner Moura) tem uma de suas salas transformada em delegacia para receber uma mulher da elite investigada pela morte do filho de sua empregada, depois que a criança foi atropelada na rua.

'Fiquei muito satisfeita', diz Mirtes

Mirtes Renata, mãe de Miguel, contou ao JC que ainda não assistiu ao filme, mas soube da homenagem por um produtor que o viu em Cannes, ainda em maio.

"Mais recentemente encontrei Wagner Moura em um aeroporto, e ele confirmou que o filme faz referência ao meu filho. Ele ficou muito emocionado ao falar sobre esse trecho", relatou Mirtes.

"Fiquei muito satisfeita em saber disso. É importante para que o caso de Miguel não caia no esquecimento. Sou muito grata a Kleber Mendonça e a toda a equipe por incluírem essa lembrança no filme", completou.

Caso Miguel

No caso real, Sari Corte Real foi condenada a oito anos e meio de prisão, pena posteriormente reduzida para sete anos. Ela recorre em liberdade e atualmente cursa Medicina.

Ambientada em 1977, a cena do filme parece reforçar como a estrutura do Estado historicamente protege as classes mais altas, um privilégio que atravessa a ditadura e persiste na democracia.

Falta de dinheiro e violência afastam cerca de 30% dos brasileiros de atividades culturais presenciais, aponta pesquisa
Horóscopo 12/11: Mantenha a paciência e esteja aberto a diferentes pontos de vista
