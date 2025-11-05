O Agente Secreto estreia nesta quinta (06/11) em mais de 700 cinemas do Brasil
Vencedor de quase 20 prêmios, longa de Kleber Mendonça Filho estreia no Brasil em amplo circuito, com lançamento simultâneo em Portugal e na Alemanha
Clique aqui e escute a matéria
Após passar por mais de 50 festivais de cinema em todo o mundo e realizar uma série de sessões especiais que lotaram cinemas de norte a sul do país desde setembro, “O Agente Secreto” faz sua estreia nacional nesta quinta-feira, 6, nos cinemas brasileiros.
O longa de Kleber Mendonça Filho chega a mais de 700 cinemas e 370 cidades do país, tornando-se o filme brasileiro com o circuito de lançamento mais amplo em 2025.
Com distribuição da Vitrine Filmes, a estreia conta com patrocínio master da Petrobras, que em 2025 comemora 30 anos de apoio ao cinema brasileiro.
Nesta quinta-feira, 6, “O Agente Secreto” estreia também nas salas de cinema da Alemanha e de Portugal. Em seguida, a produção brasileira inicia sua trajetória no circuito norte-americano: em 26 de novembro, ganha as telonas de Nova York, seguindo para Los Angeles, no dia 5 de dezembro, e, posteriormente, expandindo seu alcance para todo o circuito norte-americano. Na França, o lançamento acontece no dia 17 de dezembro.
“O Agente Secreto” já conquistou quase 20 prêmios, incluindo o de Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) no Festival de Cannes, e foi recentemente indicado ao Gotham Awards de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator (Wagner Moura). A produção ainda representa o Brasil na corrida por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O longa tem lançamento garantido em mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente. Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.
“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes e com patrocínio da Petrobras.
SINOPSE
Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.