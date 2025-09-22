fechar
Filme "O Mandaloriano e Grogu" ganha primeiro trailer, confira

Longa servirá de continuação da jornada da dupla após os acontecimento da terceira temporada da série The Mandalorian, do Disney +. Confira prévia!

Por Marilia Pessoa Publicado em 22/09/2025 às 15:05
O Mandalorian e Grogu teve o primeiro trailer revelado
O Mandalorian e Grogu teve o primeiro trailer revelado - Divulgação

O Mandalorian e Grogu, filme que servirá de continuação da série “The Mandalorian”, do Disney+, teve o primeiro trailer revelado nesta segunda-feira (22).

No teaser, Pedro Pascal retorna como o Mandaloriano juntamente com Grogu, o Baby Yoda.

Confira o trailer:

O aguardado filme "O Mandaloriano e Grogu" dará continuidade à jornada da dupla após a terceira temporada da série.

O longa, dirigido pelo criador da série, Jon Favreau, já tem data para chegar aos cinemas: 21 de maio de 2026.

As três temporadas de "The Mandalorian" estão disponíveis no streaming do Disney+.

