Filmes | Notícia

Cena deletada de "Superman" é divulgada; confira

Cena inédita do filme do herói foi revelada na internet. Superman é dirigido por James Gunn e traz David Corenswet no papel principal. Confira cena!

Por Marilia Pessoa Publicado em 22/09/2025 às 12:45
Superman 2025
Superman 2025 - Divulgação/DC Studios

Uma cena deletada do filme Superman” foi divulgada na internet nesta segunda-feira (22).

O novo filme de Superman, dirigido por James Gunn, traz David Corenswet no papel principal.

O elenco também conta com Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Wendell Pierce como Perry White.

A história acompanha um Clark Kent mais jovem, logo após sua chegada em Metrópoles, e mostra seus desafios tanto como repórter do Planeta Diário quanto como o super-herói.

Confira a cena deletada a seguir:

Superman já está disponível no streaming HBO Max.

