'Superman' já está disponível na HBO Max
Dirigido por James Gunn, o sucesso de bilheteria da DC Studios chega com exclusividade na plataforma de streaming. Saiba os detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, SUPERMAN já está disponível na HBO Max. A produção da DC Studios e da Warner Bros. Pictures estreia exclusivamente na plataforma de streaming e estará disponível na programação linear da HBO neste sábado (20) às 22h.
O filme dirigido por James Gunn e protagonizado por David Corenswet, marca o retorno do super-herói em uma produção solo depois de 12 anos. Superman concilia sua vida dupla entre kryptoniano e ser humano, criado como Clark Kent em Smallville, no Kansas.
Em um mundo que questiona os seus valores e vê a bondade como algo antiquado, Superman deve lidar com a ameaça representada por Lex Luthor (Nicholas Hoult) e seus impactos na sociedade.
A obra é o símbolo de uma nova fase para o universo cinematográfico DC, com uma mistura única de ação, humor e coração. SUPERMAN conta com a participação de personagens clássicos da trama do herói como Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.