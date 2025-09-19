Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dirigido por James Gunn, o sucesso de bilheteria da DC Studios chega com exclusividade na plataforma de streaming. Saiba os detalhes

Um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, SUPERMAN já está disponível na HBO Max. A produção da DC Studios e da Warner Bros. Pictures estreia exclusivamente na plataforma de streaming e estará disponível na programação linear da HBO neste sábado (20) às 22h.

O filme dirigido por James Gunn e protagonizado por David Corenswet, marca o retorno do super-herói em uma produção solo depois de 12 anos. Superman concilia sua vida dupla entre kryptoniano e ser humano, criado como Clark Kent em Smallville, no Kansas.

Em um mundo que questiona os seus valores e vê a bondade como algo antiquado, Superman deve lidar com a ameaça representada por Lex Luthor (Nicholas Hoult) e seus impactos na sociedade.

A obra é o símbolo de uma nova fase para o universo cinematográfico DC, com uma mistura única de ação, humor e coração. SUPERMAN conta com a participação de personagens clássicos da trama do herói como Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.