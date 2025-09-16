fechar
Filmes | Notícia

5 filmões imperdíveis para assistir na HBO Max

Catálogo da plataforma de streaming tem muitas opções interessantes para todos os gostos e públicos. Confira cinco sugestões para ver e se divertir

Por Marilia Pessoa Publicado em 16/09/2025 às 15:09 | Atualizado em 16/09/2025 às 15:11
Filme Jurado Nº2
Filme Jurado Nº2 - Warner Bros./Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O catálogo de filmes da HBO Max reúne muitos títulos bons para todos os públicos.

Repleto de novidades e também de grandes clássicos, o streaming tem muitas opções interessantes que podem ter passado despercebido à primeira vista.

Em dúvida sobre o que assistir? Confira cinco filmes interessantes e imperdíveis para assistir no HBO Max.

A Última Showgirl (2024)

Depois de 30 anos no palco, a veterana showgirl Shelly (Pamela Anderson) se vê forçada a se aposentar aos 50 anos quando seu espetáculo em Las Vegas chega ao fim.

Acostumada a uma vida inteira de dança, ela luta para encontrar um novo propósito.

Enquanto busca um futuro incerto, Shelly também tenta se reconectar com a filha, com quem sempre teve uma relação distante, priorizando sua carreira e sua "família" do show business.

Este drama íntimo explora a complexidade de uma mulher que, pela primeira vez, precisa decidir seus próprios próximos passos.

Jurado Nº 2 (2024)

Justin Kemp (Nicholas Hoult), um homem de família em dificuldades financeiras, é convocado para o serviço de júri em um julgamento de assassinato.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Conforme o caso se desenrola, ele percebe que o veredito de inocente ou culpado não é tão simples.

Pressionado por um grave dilema ético, Justin precisa confrontar sua consciência e o peso de ter o destino de um homem nas mãos.

Pecadores (2025)

Embarque em um thriller sobrenatural com o astro Michael B. Jordan. Pecadores acompanha os gêmeos Smoke e Stack (ambos interpretados por Jordan), que voltam à sua cidade natal para recomeçar.

No entanto, o passado que tentaram deixar para trás os alcança quando uma força maligna e antiga começa a atormentá-los.

Essa entidade, que busca dominar a cidade e seus habitantes, força os irmãos a confrontarem seus próprios medos e a desvendar lendas aterrorizantes para sobreviver.

Leia Também

Acompanhante Perfeita (2024)

Um fim de semana romântico em uma casa de campo se transforma em um pesadelo de ficção científica.

O romance entre Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) parece perfeito, até que uma revelação bombástica surge: Iris é um robô.

A partir daí, o que era um retiro tranquilo se torna uma luta brutal por sobrevivência, cheia de violência, perseguições e segredos.

Misturando terror, suspense e humor ácido, o filme explora os limites entre o que é humano e o que é máquina, questionando idealizações e as complexidades de um relacionamento.

Papai (2023)

Em uma noite de taxi, Girlie (Dakota Johnson), uma jovem em crise existencial, encontra-se com o taxista Clark (Sean Penn), um homem com um passado complicado.

O que começa como uma viagem casual se aprofunda em uma conversa sincera sobre suas vidas, perdas e vulnerabilidades.

Durante a breve jornada, os dois encontram uma honestidade rara, que os leva a questionar suas escolhas e a enxergar um ao outro como confidentes inesperados.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags