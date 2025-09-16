5 filmões imperdíveis para assistir na HBO Max

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Catálogo da plataforma de streaming tem muitas opções interessantes para todos os gostos e públicos. Confira cinco sugestões para ver e se divertir

O catálogo de filmes da HBO Max reúne muitos títulos bons para todos os públicos.

Repleto de novidades e também de grandes clássicos, o streaming tem muitas opções interessantes que podem ter passado despercebido à primeira vista.

Em dúvida sobre o que assistir? Confira cinco filmes interessantes e imperdíveis para assistir no HBO Max.



A Última Showgirl (2024)

Depois de 30 anos no palco, a veterana showgirl Shelly (Pamela Anderson) se vê forçada a se aposentar aos 50 anos quando seu espetáculo em Las Vegas chega ao fim.

Acostumada a uma vida inteira de dança, ela luta para encontrar um novo propósito.

Enquanto busca um futuro incerto, Shelly também tenta se reconectar com a filha, com quem sempre teve uma relação distante, priorizando sua carreira e sua "família" do show business.

Este drama íntimo explora a complexidade de uma mulher que, pela primeira vez, precisa decidir seus próprios próximos passos.

Jurado Nº 2 (2024)

Justin Kemp (Nicholas Hoult), um homem de família em dificuldades financeiras, é convocado para o serviço de júri em um julgamento de assassinato.

Conforme o caso se desenrola, ele percebe que o veredito de inocente ou culpado não é tão simples.

Pressionado por um grave dilema ético, Justin precisa confrontar sua consciência e o peso de ter o destino de um homem nas mãos.

Pecadores (2025)

Embarque em um thriller sobrenatural com o astro Michael B. Jordan. Pecadores acompanha os gêmeos Smoke e Stack (ambos interpretados por Jordan), que voltam à sua cidade natal para recomeçar.

No entanto, o passado que tentaram deixar para trás os alcança quando uma força maligna e antiga começa a atormentá-los.

Essa entidade, que busca dominar a cidade e seus habitantes, força os irmãos a confrontarem seus próprios medos e a desvendar lendas aterrorizantes para sobreviver.

Acompanhante Perfeita (2024)

Um fim de semana romântico em uma casa de campo se transforma em um pesadelo de ficção científica.

O romance entre Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) parece perfeito, até que uma revelação bombástica surge: Iris é um robô.

A partir daí, o que era um retiro tranquilo se torna uma luta brutal por sobrevivência, cheia de violência, perseguições e segredos.

Misturando terror, suspense e humor ácido, o filme explora os limites entre o que é humano e o que é máquina, questionando idealizações e as complexidades de um relacionamento.

Papai (2023)

Em uma noite de taxi, Girlie (Dakota Johnson), uma jovem em crise existencial, encontra-se com o taxista Clark (Sean Penn), um homem com um passado complicado.

O que começa como uma viagem casual se aprofunda em uma conversa sincera sobre suas vidas, perdas e vulnerabilidades.

Durante a breve jornada, os dois encontram uma honestidade rara, que os leva a questionar suas escolhas e a enxergar um ao outro como confidentes inesperados.