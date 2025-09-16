5 filmões imperdíveis para assistir na HBO Max
Catálogo da plataforma de streaming tem muitas opções interessantes para todos os gostos e públicos. Confira cinco sugestões para ver e se divertir
Clique aqui e escute a matéria
O catálogo de filmes da HBO Max reúne muitos títulos bons para todos os públicos.
Repleto de novidades e também de grandes clássicos, o streaming tem muitas opções interessantes que podem ter passado despercebido à primeira vista.
Em dúvida sobre o que assistir? Confira cinco filmes interessantes e imperdíveis para assistir no HBO Max.
A Última Showgirl (2024)
Depois de 30 anos no palco, a veterana showgirl Shelly (Pamela Anderson) se vê forçada a se aposentar aos 50 anos quando seu espetáculo em Las Vegas chega ao fim.
Acostumada a uma vida inteira de dança, ela luta para encontrar um novo propósito.
Enquanto busca um futuro incerto, Shelly também tenta se reconectar com a filha, com quem sempre teve uma relação distante, priorizando sua carreira e sua "família" do show business.
Este drama íntimo explora a complexidade de uma mulher que, pela primeira vez, precisa decidir seus próprios próximos passos.
Jurado Nº 2 (2024)
Justin Kemp (Nicholas Hoult), um homem de família em dificuldades financeiras, é convocado para o serviço de júri em um julgamento de assassinato.
Conforme o caso se desenrola, ele percebe que o veredito de inocente ou culpado não é tão simples.
Pressionado por um grave dilema ético, Justin precisa confrontar sua consciência e o peso de ter o destino de um homem nas mãos.
Pecadores (2025)
Embarque em um thriller sobrenatural com o astro Michael B. Jordan. Pecadores acompanha os gêmeos Smoke e Stack (ambos interpretados por Jordan), que voltam à sua cidade natal para recomeçar.
No entanto, o passado que tentaram deixar para trás os alcança quando uma força maligna e antiga começa a atormentá-los.
Essa entidade, que busca dominar a cidade e seus habitantes, força os irmãos a confrontarem seus próprios medos e a desvendar lendas aterrorizantes para sobreviver.
Acompanhante Perfeita (2024)
Um fim de semana romântico em uma casa de campo se transforma em um pesadelo de ficção científica.
O romance entre Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) parece perfeito, até que uma revelação bombástica surge: Iris é um robô.
A partir daí, o que era um retiro tranquilo se torna uma luta brutal por sobrevivência, cheia de violência, perseguições e segredos.
Misturando terror, suspense e humor ácido, o filme explora os limites entre o que é humano e o que é máquina, questionando idealizações e as complexidades de um relacionamento.
Papai (2023)
Em uma noite de taxi, Girlie (Dakota Johnson), uma jovem em crise existencial, encontra-se com o taxista Clark (Sean Penn), um homem com um passado complicado.
O que começa como uma viagem casual se aprofunda em uma conversa sincera sobre suas vidas, perdas e vulnerabilidades.
Durante a breve jornada, os dois encontram uma honestidade rara, que os leva a questionar suas escolhas e a enxergar um ao outro como confidentes inesperados.