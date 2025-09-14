3 filmes vencedores do Oscar disponíveis no Prime Video
Do drama sensível à tensão de um suspense clássico, estas obras premiadas oferecem histórias emocionantes e inesquecíveis. Saiba lista
O Prime Video reúne uma seleção de filmes vencedores do Oscar que prometem encantar os amantes do cinema. Entre eles, há obras que exploram emoções profundas, dilemas humanos e narrativas envolventes, capazes de prender a atenção do público do início ao fim.
Entre dramas sensíveis, histórias de superação pessoal e clássicos de suspense, três filmes se destacam por suas atuações memoráveis e roteiros impactantes. São títulos que combinam emoção, tensão e reflexão, perfeitos para quem quer vivenciar experiências cinematográficas inesquecíveis sem sair de casa.
No Ritmo do Coração (2021) – Dirigido por Sian Heder
Aos 17 anos, a protagonista é a única ouvinte em uma família surda que vive da pesca em uma pequena cidade costeira. Desde criança, ela atua como intérprete entre seus pais e o mundo exterior, mas sua rotina muda quando descobre uma paixão pela música e a chance de ingressar em uma escola de artes.
Dividida entre seguir sua vocação e permanecer ao lado da família, ela aprende que é possível equilibrar o amor por aqueles que ama e o desejo de trilhar seu próprio caminho.
O Som do Silêncio (2019) – Dirigido por Darius Marder
Um baterista de heavy metal enfrenta a perda irreversível da audição, colocando em risco sua carreira e identidade.
Ao se conectar com uma comunidade de surdos, ele descobre uma nova forma de escuta e de viver, aprendendo a valorizar o silêncio e a redefinir sua relação com a música. O filme explora fragilidade, adaptação e a força de encontrar significado mesmo quando o som desaparece.
O Fugitivo (1993) – Dirigido por Andrew Davis
Neste clássico de suspense, um respeitado médico é acusado injustamente de assassinar a própria esposa.
Após escapar de um transporte de prisioneiros, ele precisa fugir de um agente federal determinado enquanto investiga a verdade por trás do crime. Entre perseguições, disfarces e descobertas de uma conspiração maior, o filme equilibra ação e tensão com a busca incansável por justiça.