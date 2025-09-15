fechar
"Eddington", novo filme de Ari Aster, ganha primeiro trailer e cartaz

Exibido durante o Festival de Cannes, o longa é uma comédia dramática que chega aos cinemas brasileiros em 13 de novembro. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 15/09/2025 às 23:47
Cena dos bastidores de Eddington
Cena dos bastidores de Eddington - Richard Foreman

A Universal Pictures divulga hoje o primeiro trailer e cartaz de “Eddington” (Eddington), novo filme do diretor Ari Aster, protagonizado por Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar por “Coringa”, Pedro Pascal, astro de “The Last of Us” e “The Mandalorian” e a duas vezes ganhadora do Oscar Emma Stone.

O longa marca a primeira parceria entre os atores e o cineasta, conhecido por sucessos como “Hereditário” e “Midsommar”.

Com estreia marcada para 13 de novembro nos cinemas brasileiros, “Eddington” conta a história de um impasse entre o xerife de uma pequena cidade (Joaquin Phoenix) e o prefeito local (Pedro Pascal), que desencadeia um verdadeiro barril de pólvora, colocando vizinhos uns contra os outros em Eddington, Novo México.

Divulgação
Cartaz oficial de Eddington - Divulgação

A produção reúne um elenco estelar, com Luke Grimes, de “Yellowstone”, Deirdre O’Connell, de “Outer Range”, Micheal Ward, de “Império da Luz”, Amélie Hoeferle, de “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, Clifton Collins Jr., de “Westworld” e William Belleau, de “Assassinos da Lua das Flores”. Conta ainda com participação especial de Austin Butler, indicado ao Oscar por “Elvis”.

O filme é escrito e dirigido por Ari Aster, produzido pelo próprio cineasta ao lado de Lars Knudsen em coprodução com a 828 Productions. A distribuição é da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas brasileiros em 13 de novembro.

