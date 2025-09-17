Anaconda: Remake com Selton Mello, Paul Rudd e Jack Black ganha primeiro trailer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Longa acompanhará amigos em crise de meia-idade que decidem refilmar o clássico Anaconda. Estreia será no final deste ano. Confira o trailer!

O remake do filme ‘Anaconda’ teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (17). O longa é estrelado por Selton Mello, Paul Rudd e Jack Black.

Dois amigos em crise de meia-idade decidem refilmar seu filme favorito, "Anaconda".

Jack Black interpreta um cinegrafista de casamentos, e Paul Rudd, um ator de séries policiais que sonha com Hollywood.

Para o projeto, eles contam com o guia de um domador de animais, interpretado por Selton Mello. Na floresta, a jornada se torna uma aventura perigosa.

Confira o trailer:

O filme será lançado pela Sony Pictures com data de lançamento para 25 de dezembro nos cinemas.

