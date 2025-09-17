fechar
Filmes | Notícia

Anaconda: Remake com Selton Mello, Paul Rudd e Jack Black ganha primeiro trailer

Longa acompanhará amigos em crise de meia-idade que decidem refilmar o clássico Anaconda. Estreia será no final deste ano. Confira o trailer!

Por Marilia Pessoa Publicado em 17/09/2025 às 11:57 | Atualizado em 17/09/2025 às 11:57
Remake de Anaconda com Selton Mello, Paul Rudd e Jack Black
Remake de Anaconda com Selton Mello, Paul Rudd e Jack Black - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O remake do filme ‘Anaconda’ teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (17). O longa é estrelado por Selton Mello, Paul Rudd e Jack Black.

Dois amigos em crise de meia-idade decidem refilmar seu filme favorito, "Anaconda".

Jack Black interpreta um cinegrafista de casamentos, e Paul Rudd, um ator de séries policiais que sonha com Hollywood.

Para o projeto, eles contam com o guia de um domador de animais, interpretado por Selton Mello. Na floresta, a jornada se torna uma aventura perigosa.

Confira o trailer:

O filme será lançado pela Sony Pictures com data de lançamento para 25 de dezembro nos cinemas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags