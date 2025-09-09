fechar
Luz, câmera, homenagem: 5 filmes nacionais que celebram grandes artistas

Esses cinco filmes nacionais não são apenas produções cinematográficas, mas verdadeiras homenagens à arte brasileira. Confira e assista ainda hoje

Por Guilherme Gusmão Publicado em 09/09/2025 às 16:29
Sophie Charlotte em cena de 'Meu nome é Gal'
Sophie Charlotte em cena de 'Meu nome é Gal' - Divulgação

O cinema brasileiro tem sido um guardião da memória cultural, transformando a trajetória de ídolos em narrativas emocionantes e reveladoras.

Ao retratar grandes nomes da música e da arte, essas produções permitem que novas gerações conheçam as histórias por trás dos palcos, dos estúdios e da fama.

Confira 5 filmes nacionais que prestam homenagem a artistas inesquecíveis:

1. Gonzaga – De Pai para Filho (2012)

Direção: Breno Silveira

Mais do que uma cinebiografia, o filme é um retrato íntimo da relação entre Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”, e seu filho Gonzaguinha, que também se tornou um grande cantor e compositor da MPB.

A narrativa percorre desde a juventude humilde de Gonzagão no sertão nordestino até sua consagração nacional, mostrando como sua música levou o baião para todo o Brasil. O enredo ganha força ao explorar os conflitos familiares, marcados por ausências e reconciliações.

A trilha sonora, repleta de clássicos, é uma verdadeira viagem pela cultura nordestina.

2. Elis (2016)

Direção: Hugo Prata

Considerada uma das maiores cantoras da música brasileira, Elis Regina ganhou uma cinebiografia à altura de sua intensidade artística.

O longa retrata desde sua chegada a São Paulo para cantar em casas noturnas até a explosão do sucesso nacional. Mostra também sua personalidade forte, o engajamento político e a maneira como revolucionou a interpretação musical.

Com atuação premiada de Andréia Horta, o filme expõe os bastidores da carreira e da vida pessoal de Elis, evidenciando suas conquistas, amores, dilemas e o precoce fim aos 36 anos.

3. Trinta (2014)

Direção: Paulo Machline

O filme leva para a tela a vida de Joãozinho Trinta, um dos carnavalescos mais inovadores da história.

Nascido no Maranhão, ele revolucionou o Carnaval carioca com desfiles luxuosos, ousados e críticos, transformando a Sapucaí em espetáculo grandioso.

O longa foca nos primeiros anos de sua trajetória, mostrando como um bailarino do Theatro Municipal se tornou o criador de carnavais antológicos para escolas como Salgueiro e Beija-Flor. Joãozinho desafiou padrões e imortalizou frases como “povo gosta de luxo; quem gosta de miséria é intelectual”.

4. Cartola – Música Para os Olhos (2007)

Direção: Lírio Ferreira e Hilton Lacerda

Este documentário é um mergulho sensível na vida de Cartola, poeta do samba e um dos maiores compositores brasileiros. Nascido no morro da Mangueira, foi engraxate, lavador de carros e pedreiro antes de se tornar um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira.

O filme utiliza imagens de arquivo, entrevistas e apresentações para reconstruir a trajetória do artista que, apesar de ter sido redescoberto já idoso, deixou pérolas eternas como “O Mundo é um Moinho” e “As Rosas Não Falam”.

É uma homenagem a um homem que transformou dor e simplicidade em poesia musical.

5. Meu Nome é Gal (2023)

Direção: Dandara Ferreira e Lô Politi

Homenagem à irreverente e icônica Gal Costa, o filme recria momentos marcantes da carreira da cantora, que desafiou padrões e se tornou uma das principais vozes da Tropicália.

Interpretada por Sophie Charlotte, Gal é mostrada em sua juventude, convivendo com nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil, e desbravando novos caminhos para a música brasileira.

O longa destaca sua coragem artística, sensualidade no palco e a forma como construiu uma identidade única, que a consagrou como símbolo de liberdade criativa.

