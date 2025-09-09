fechar
Invocação do Mal 4 tem a maior estreia da história!

Por JC Publicado em 09/09/2025 às 11:06
Invoca&ccedil;&atilde;o do Mal 4 - Cena com Ed e Lorraine Warren
Invocação do Mal 4 - Cena com Ed e Lorraine Warren - Imagem da internet

O terror mais aguardado do ano já chegou aos cinemas: Invocação do Mal 4: O Último Ritual. Além de encerrar a trajetória de Ed e Lorraine Warren, o longa surpreende por ter sido gravado em tempo recorde, em Londres, e já bateu recordes de bilheteria no Brasil, com mais de 293 mil ingressos vendidos na pré-venda.

E se você também é fã desse universo assustador, temos uma surpresa especial:
Os 40 primeiros inscritos ganham 1 par de ingressos para assistir ao filme! Mas atenção: as vagas são limitadas.

Como participar:
1.Clique no link abaixo e faça sua inscrição.
2.Vá até o SAC (Piso L1, perto da loja O Boticário) para retirar seus ingressos.
3.Use-os de segunda a quarta-feira, enquanto o filme estiver em cartaz.

Importante: A data escolhida no link é apenas para reservar seu par de ingressos. A retirada deve ser feita dentro do horário de funcionamento do shopping.

Clique aqui e faça a sua inscrição.

Prepare-se para muitos sustos, mistério e emoção nesse último ritual da franquia que marcou uma geração!

Mão segurando o celular com a tela mostrando o Aplicativo RioMar Kennedy
Mão segurando o celular com a tela mostrando o Aplicativo RioMar Kennedy - Foto: RioMar Kennedy

Baixe o App RioMar Kennedy e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui, é rápido, fácil e totalmente gratuito. Clique aqui e aproveite agora mesmo!

