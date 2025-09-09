Invocação do Mal 4 tem a maior estreia da história!
Clique aqui e escute a matéria
O terror mais aguardado do ano já chegou aos cinemas: Invocação do Mal 4: O Último Ritual. Além de encerrar a trajetória de Ed e Lorraine Warren, o longa surpreende por ter sido gravado em tempo recorde, em Londres, e já bateu recordes de bilheteria no Brasil, com mais de 293 mil ingressos vendidos na pré-venda.
E se você também é fã desse universo assustador, temos uma surpresa especial:
Os 40 primeiros inscritos ganham 1 par de ingressos para assistir ao filme! Mas atenção: as vagas são limitadas.
Como participar:
1.Clique no link abaixo e faça sua inscrição.
2.Vá até o SAC (Piso L1, perto da loja O Boticário) para retirar seus ingressos.
3.Use-os de segunda a quarta-feira, enquanto o filme estiver em cartaz.
Importante: A data escolhida no link é apenas para reservar seu par de ingressos. A retirada deve ser feita dentro do horário de funcionamento do shopping.
Clique aqui e faça a sua inscrição.
Prepare-se para muitos sustos, mistério e emoção nesse último ritual da franquia que marcou uma geração!
..
Baixe o App RioMar Kennedy e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui, é rápido, fácil e totalmente gratuito. Clique aqui e aproveite agora mesmo!