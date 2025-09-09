Parte do teto de sala de cinema desaba durante sessão de filme no Grande Recife
Estrutura de gesso caiu sobre poltronas e atingiu um jovem na cabeça; sessão foi interrompida e público deixou o local após o susto
A sessão do filme Invocação do Mal 4, em um cinema de um shopping da cidade de Paulista, Grande Recife, precisou ser interrompida após parte do forro de gesso do teto desabar sobre algumas poltronas.
O acidente ocorreu próximo ao final do longa e provocou pânico entre os espectadores.
Jovem foi atingido na cabeça
Tauã, que estava sentado logo abaixo do ponto onde a estrutura cedeu, foi atingido diretamente.
“Eu estava pouco tempo para o filme acabar e, do nada, eu só senti uma pancada na minha cabeça muito forte. Fiquei desnorteado, comecei a perder o senso de direção, bem grogue. Aí ouvi as pessoas gritando e não sabia o que tinha acontecido”, relatou o jovem.
Evacuação
De acordo com ele, minutos antes, uma cena do filme mostrava uma situação parecida, o que reforçou a sensação de medo no público.
“Acho que foi uns 10 minutos depois de uma cena semelhante, mas não era teto caindo, era alguém caindo do teto. As pessoas ficaram em pânico”, contou.
Segundo Tauã, o cinema demorou a acender as luzes, o que aumentou a confusão.
“A gente não conseguia ver onde era a escada. As pessoas passaram desesperadas, umas por cima das outras”, relatou.
Reação do cinema
Com a sessão interrompida, todos os clientes receberam ingressos para retornar em outro dia. Tauã, por ter se machucado, recebeu duas cortesias, mas afirma que não pretende usá-las.
“Eu estou num processo de sair de uma certa fobia social e aí acontece isso. Acho que vai demorar para eu voltar ao cinema, porque realmente me abalou bastante”, disse.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.