Parte do teto de sala de cinema desaba durante sessão de filme no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estrutura de gesso caiu sobre poltronas e atingiu um jovem na cabeça; sessão foi interrompida e público deixou o local após o susto

A sessão do filme Invocação do Mal 4, em um cinema de um shopping da cidade de Paulista, Grande Recife, precisou ser interrompida após parte do forro de gesso do teto desabar sobre algumas poltronas.

O acidente ocorreu próximo ao final do longa e provocou pânico entre os espectadores.

Jovem foi atingido na cabeça

Tauã, que estava sentado logo abaixo do ponto onde a estrutura cedeu, foi atingido diretamente.



“Eu estava pouco tempo para o filme acabar e, do nada, eu só senti uma pancada na minha cabeça muito forte. Fiquei desnorteado, comecei a perder o senso de direção, bem grogue. Aí ouvi as pessoas gritando e não sabia o que tinha acontecido”, relatou o jovem.

Evacuação

De acordo com ele, minutos antes, uma cena do filme mostrava uma situação parecida, o que reforçou a sensação de medo no público.



“Acho que foi uns 10 minutos depois de uma cena semelhante, mas não era teto caindo, era alguém caindo do teto. As pessoas ficaram em pânico”, contou.

Segundo Tauã, o cinema demorou a acender as luzes, o que aumentou a confusão.

“A gente não conseguia ver onde era a escada. As pessoas passaram desesperadas, umas por cima das outras”, relatou.

Reação do cinema

Com a sessão interrompida, todos os clientes receberam ingressos para retornar em outro dia. Tauã, por ter se machucado, recebeu duas cortesias, mas afirma que não pretende usá-las.



“Eu estou num processo de sair de uma certa fobia social e aí acontece isso. Acho que vai demorar para eu voltar ao cinema, porque realmente me abalou bastante”, disse.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.