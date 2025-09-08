Serasa promove mutirão para renegociação de dívidas com até 99% de desconto
A ação representa uma oportunidade para limpar o nome, com 420 mil ofertas disponíveis para pelo menos 94 mil consumidores em Pernambuco
O Serasa promove, nesta terça-feira (9), um mutirão de renegociação de dívidas no Recife, oferecendo descontos e condições especiais para consumidores.
De acordo com Rodrigo Costa, consultor da Serasa, a ação representa uma oportunidade para limpar o nome, com 420 mil ofertas disponíveis para pelo menos 94 mil consumidores em Pernambuco.
O especialista destaca que todos os segmentos da economia estão participando, reunindo mais de 1.600 empresas.
“Débitos com carro, imóveis, cartão de crédito, principalmente, estarão disponíveis para renegociação nesse grande mutirão de combate à inadimplência”, afirmou.
A renegociação pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site da Serasa (www.serasa.com.br). Também há a opção presencial nas agências dos Correios.
O consultor do serasa afirma que possui vantagens especiais para os consumidores que quitarem o débito à vista.
"Tem condição de parcelamento e o consumidor que pagar à vista, no pix, o nome fica limpo na hora, então essa é uma grande vantagem. Mas se tiver um pouco mais apertado e preferir parcelar, os parceiros da Serasa que vão estar participando deste mutirão, também vão permitir o parcelamento".
Rodrigo finaliza com algumas dicas para quem pretende renegociar dívidas no mutirão.
"É importante fazer uma continha, ver o que tem dinheiro para participar. E no momento que fizer o acordo ficar atento a data do vencimento da entrada, para que esse acordo não seja quebrado. Em geral, as empresas dão entre cinco e dez dias de vencimento, a partir da data de realização do acordo".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Dívidas relacionadas a empresas parceiras podem ser consultadas diretamente no site da Serasa.