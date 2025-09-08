Bolsa estágio em Pernambuco tem aumento de até 48%; veja os novos valores do governo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programa bolsa para nível superior sobe para R$ 900, e para nível médio, para R$ 600; número de estagiários na gestão estadual também aumentará

O Governo de Pernambuco lançou, nesta segunda-feira (8), o programa "Simbora Estagiar", uma nova política pública que vai ampliar em mais de dez vezes o número de vagas de estágio na administração estadual e reajustar os valores das bolsas em até 48,5%.

Com a iniciativa, o número total de estagiários no Estado saltará de 2,3 mil para 26,5 mil.

Novos valores das bolsas

O programa também estabelece um reajuste significativo nos valores pagos aos estudantes, que não eram atualizados há anos. Os novos valores são:

Nível Superior: A bolsa passa de R$ 606 para R$ 900 (aumento de 48,51%).

A bolsa passa de R$ 606 para R$ 900 (aumento de 48,51%). Nível Médio e Técnico: A bolsa passa de R$ 430 para R$ 600 (aumento de 39,53%).

Segundo a governadora Raquel Lyra, a iniciativa visa "melhorar o trabalho, garantir mais eficiência e oxigenar o time" da gestão pública, além de ser uma política de formação para a juventude. A secretária de Administração, Ana Maraíza, afirmou que a ideia é dar mais protagonismo aos estagiários na entrega de políticas públicas à população.

A governadora Raquel Lyra esteve presente no lançamento do programa Simbora Estagiar. Ocasião também premiou estagiários do Poder Executivo Estadual - Hesíodo Góes/Secom

Premiação de estagiários

Durante o evento de lançamento, o governo também realizou a cerimônia de premiação do VII Concurso de Dissertação para Estagiários. O tema deste ano foi "Presença digital e o fenômeno do cancelamento: o perigo dos julgamentos online".

A estudante Bárbara Karine Themóteo, da Secretaria de Educação, venceu na categoria de nível superior. No nível médio, o primeiro lugar ficou com Kaik Douglas Souza Silva, da Secretaria da Fazenda. Os vencedores receberam prêmios como notebooks e tablets.

