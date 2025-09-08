Missão empresarial da Fecomércio Pernambuco busca inovação e parcerias em Tóquio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Japão é um dos maiores investidores globais em tecnologia e que a missão é fundamental para diversificar mercados que atendem Pernambuco

Uma comitiva empresarial de 65 pessoas, liderada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), iniciou em Tóquio sua 20ª Missão Empresarial. A agenda no Japão, que conta com o apoio de entidades como a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e o Sebrae, visa fortalecer as relações comerciais e buscar modelos de inovação para setores estratégicos no Brasil.

A delegação, composta por empresários e representantes de outros estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, teve uma programação intensa, com visitas a instituições de referência, como a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e a Organização de Comércio Exterior do Japão (JETRO). Os encontros já renderam resultados imediatos, com a expectativa de apresentar projetos para captação de recursos para Pernambuco e o Nordeste.

Tecnologia e experiência japonesa como modelos



O intercâmbio com as agências japonesas focou em temas como tecnologia, inovação e comércio exterior. O Banco do Brasil, por meio de sua unidade em Tóquio, destacou o papel de "ponte" que a instituição desempenha entre empresas brasileiras e o vasto mercado asiático, que concentra 61% da população mundial e 35% do PIB global.

A comitiva também visitou a Embaixada do Brasil e a Câmara de Comércio Brasileira no Japão (CCBJ). De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac RJ, Antonio Florencio, a missão é uma oportunidade única de aprendizado sobre a sociedade japonesa, que investe em educação e valoriza a experiência da população idosa, fatores que contribuem para a estabilidade social e econômica.

Gabriel Chalita, consultor do Sesc e Senac RJ, reforçou a ideia, ressaltando a importância de repensar práticas no Brasil a partir do modelo educacional japonês, que tem forte caráter coletivo e busca o bem comum. Para ele, o intercâmbio é "essencial para que possamos formar cidadãos mais conscientes e criar políticas públicas mais sólidas".

Oportunidades para Pernambuco e o futuro da missão



Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, destacou que o Japão é um dos maiores investidores globais em tecnologia e que a missão é fundamental para diversificar mercados, aumentar a competitividade e atrair experiências valiosas para o empresariado pernambucano. "É uma oportunidade de aprendizado, de troca de conhecimento e de estreitamento de laços que vão beneficiar não apenas os negócios, mas todo o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco", afirmou.

A Missão Empresarial seguirá agora para a China, com passagens por Shenzhen e Pequim, onde a comitiva visitará empresas de tecnologia como a Huawei e participará de eventos como a China International Fair for Trade in Services (CIFTIS). A expectativa é que a missão continue gerando oportunidades de negócios e cooperação para o Brasil.