7 dramas intensos que quase ninguém lembra de assistir e que estão escondidos nos streamings esperando por você
Sete dramas intensos que poucos lembram de assistir nos streamings, histórias poderosas que emocionam e prendem do início ao fim.
Clique aqui e escute a matéria
Com tantos lançamentos chegando aos streamings, muitos filmes acabam passando despercebidos, mesmo sendo obras intensas e aclamadas.
Entre dramas pouco comentados, há verdadeiras joias que entregam performances incríveis, roteiros profundos e histórias que mexem com o espectador.
Se você gosta de narrativas que prendem do início ao fim e emocionam, vale conferir esses sete filmes que estão escondidos nos streamings.
1. Beasts of No Nation (Netflix)
Dirigido por Cary Joji Fukunaga, acompanha a história de um jovem garoto que se torna soldado em meio a uma guerra civil africana. Intenso, violento e emocional, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante para Idris Elba e traz uma perspectiva crua sobre perda e sobrevivência.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Sombras da Vida (Prime Video)
Um drama poético e minimalista sobre luto, memória e passagem do tempo. Estrelado por Casey Affleck e Rooney Mara, o filme é silencioso, mas carregado de emoção, explorando a solidão e o legado da vida de uma forma visualmente impressionante.
3. O Quarto de Jack (Prime Video)
Baseado no romance de Emma Donoghue, segue a história de uma mãe e seu filho que viveram sequestrados por anos em um quarto. Brie Larson venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação intensa e convincente. Um drama forte, com momentos de tensão e emoção genuína.
4. The Father (Prime Video)
Anthony Hopkins dá uma das performances mais aclamadas de sua carreira, ganhando o Oscar de Melhor Ator, no papel de um homem lidando com a perda de memória. Um drama sensível e angustiante que coloca o espectador dentro da mente confusa do protagonista.
5. Pieces of a Woman (Netflix)
Estrelado por Vanessa Kirby, que recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz, o filme trata do luto, perda e reconstrução após uma tragédia familiar. Um drama realista e poderoso, que mexe com o emocional do público sem recorrer a exageros.
6. História de um Casamento (Netflix)
Um drama sobre divórcio e relacionamentos familiares, estrelado por Adam Driver e Scarlett Johansson. Recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo Melhor Ator e Melhor Atriz, e é elogiado por seu roteiro intenso e atuações realistas que capturam a dor e o amor de forma honesta.
7. No Portal da Eternidade (Prime Video)
Estrelando Willem Dafoe como Vincent van Gogh, o filme explora os últimos anos da vida do pintor e sua luta com a saúde mental. Dafoe foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, e o longa mistura arte, emoção e intensidade em um drama contemplativo e visualmente marcante.
Dramas escondidos que valem o play
Esses sete filmes provam que os streamings ainda guardam histórias poderosas que passam despercebidas.
Com atuações memoráveis, roteiros profundos e emoção genuína, são perfeitos para quem quer maratonar dramas intensos e se envolver do começo ao fim.