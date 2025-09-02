fechar
Filmes | Notícia

7 dramas intensos que quase ninguém lembra de assistir e que estão escondidos nos streamings esperando por você

Sete dramas intensos que poucos lembram de assistir nos streamings, histórias poderosas que emocionam e prendem do início ao fim.

Por Daniela de Sá Publicado em 02/09/2025 às 22:55
Beasts of No Nation; História de um Casamento; No Portal da Eternidade
Beasts of No Nation; História de um Casamento; No Portal da Eternidade - Fotos: Netflix e CBS Films

Com tantos lançamentos chegando aos streamings, muitos filmes acabam passando despercebidos, mesmo sendo obras intensas e aclamadas.

Entre dramas pouco comentados, há verdadeiras joias que entregam performances incríveis, roteiros profundos e histórias que mexem com o espectador.

Se você gosta de narrativas que prendem do início ao fim e emocionam, vale conferir esses sete filmes que estão escondidos nos streamings.

1. Beasts of No Nation (Netflix)

Foto: Netflix
Beasts of No Nation (2015). - Foto: Netflix

Dirigido por Cary Joji Fukunaga, acompanha a história de um jovem garoto que se torna soldado em meio a uma guerra civil africana. Intenso, violento e emocional, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante para Idris Elba e traz uma perspectiva crua sobre perda e sobrevivência.

2. Sombras da Vida (Prime Video)

 

Foto: A24
Sombras da Vida (2017). - Foto: A24

Um drama poético e minimalista sobre luto, memória e passagem do tempo. Estrelado por Casey Affleck e Rooney Mara, o filme é silencioso, mas carregado de emoção, explorando a solidão e o legado da vida de uma forma visualmente impressionante.

3. O Quarto de Jack (Prime Video)

Foto: A24/Universal Pictures/George Kraychyk
O Quarto de Jack (2015). - Foto: A24/Universal Pictures/George Kraychyk

Baseado no romance de Emma Donoghue, segue a história de uma mãe e seu filho que viveram sequestrados por anos em um quarto. Brie Larson venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação intensa e convincente. Um drama forte, com momentos de tensão e emoção genuína.

4. The Father (Prime Video)

 

Foto: Sony Pictures Classics and Lionsgate
Meu Pai (2020). - Foto: Sony Pictures Classics and Lionsgate

Anthony Hopkins dá uma das performances mais aclamadas de sua carreira, ganhando o Oscar de Melhor Ator, no papel de um homem lidando com a perda de memória. Um drama sensível e angustiante que coloca o espectador dentro da mente confusa do protagonista.

5. Pieces of a Woman (Netflix)

Foto: Netflix
Pieces a Woman (2021). - Foto: Netflix

Estrelado por Vanessa Kirby, que recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz, o filme trata do luto, perda e reconstrução após uma tragédia familiar. Um drama realista e poderoso, que mexe com o emocional do público sem recorrer a exageros.

6. História de um Casamento (Netflix)

Foto: Netflix
História de um Casamento (2019). - Foto: Netflix

Um drama sobre divórcio e relacionamentos familiares, estrelado por Adam Driver e Scarlett Johansson. Recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo Melhor Ator e Melhor Atriz, e é elogiado por seu roteiro intenso e atuações realistas que capturam a dor e o amor de forma honesta.

7. No Portal da Eternidade (Prime Video)

 

Foto: CBS Films
No Portal da Eternidade (2018). - Foto: CBS Films

Estrelando Willem Dafoe como Vincent van Gogh, o filme explora os últimos anos da vida do pintor e sua luta com a saúde mental. Dafoe foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, e o longa mistura arte, emoção e intensidade em um drama contemplativo e visualmente marcante.

Dramas escondidos que valem o play

Esses sete filmes provam que os streamings ainda guardam histórias poderosas que passam despercebidas.

Com atuações memoráveis, roteiros profundos e emoção genuína, são perfeitos para quem quer maratonar dramas intensos e se envolver do começo ao fim.

